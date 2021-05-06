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В Бресте запретили шествие «Бессмертного полка»
Источник материала: Партизан
Власти Бреста запретили организаторам шествия «Бессмертный полк» проведение мероприятия в Брестской крепости.
Как
«Участники народной акции намерены 9 мая отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города», — говорится в сообщении.
В то же время известно, что акцию, которую организуют пророссийские активисты, разрешили в Витебске и Новополоцке.
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Власти Бреста запретили организаторам шествия «Бессмертный полк» проведение мероприятия в Брестской крепости.
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