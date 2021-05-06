В Бресте запретили шествие «Бессмертного полка»









сообщает ИА Regnum, шествие «Бессмертного полка» запрещено как в героической Брестской крепости, так и на центральных улицах и площадях города. КакИА Regnum, шествие «Бессмертного полка» запрещено как в героической Брестской крепости, так и на центральных улицах и площадях города.





«Участники народной акции намерены 9 мая отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города», — говорится в сообщении.





В то же время известно, что акцию, которую организуют пророссийские активисты, разрешили в Витебске и Новополоцке.







