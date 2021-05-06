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В Бресте запретили шествие «Бессмертного полка»

06.05.2021 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Бреста запретили организаторам шествия «Бессмертный полк» проведение мероприятия в Брестской крепости.



Как сообщает ИА Regnum, шествие «Бессмертного полка» запрещено как в героической Брестской крепости, так и на центральных улицах и площадях города.

«Участники народной акции намерены 9 мая отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города», — говорится в сообщении.

В то же время известно, что акцию, которую организуют пророссийские активисты, разрешили в Витебске и Новополоцке.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Власти Бреста запретили организаторам шествия «Бессмертный полк» проведение мероприятия в Брестской крепости.
 
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