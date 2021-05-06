Мошенники в Беларуси воровали деньги через приложения на телефонах жертв

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси раскрыли серию финансовых преступлений. Злоумышленники звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности или правоохранительных органов и узнавали данные банковских карт, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Аферисты сообщают, что служба безопасности зафиксировала попытку снять деньги со счета, и нужно срочно принять меры. Как это сделать, мошенники объясняют по шагам.

«Позвонила девушка, сразу обратилась ко мне по имени-отчеству, она уже знала, что я являюсь клиентом этого банка. Спросила, есть ли у меня с собой карточка моя, я говорю нет, она: сообщите мне тогда номер паспорта. Я сообщила номер. И минут через десять меня начинает осенять – что-то не так, я начинаю сама заходить в банковский личный кабинет, и вижу, что у меня списаны деньги», – рассказала одна из пострадавших.

Злоумышленников раскрыли. Более 100 уголовных дел в одном производстве. В преступную группу входили более двух десятков человек. Они узнавали реквизиты, уговаривали жертву установить на телефон якобы для защиты денег специальное приложение. А потом выводили средства через подставные счета, обналичивали или меняли на криптовалюту.

«Это специально обученные люди, они знают, что делать, как говорить, как заговорить. Самый простой и универсальный способ, и мошенники всегда беспокоятся, когда так происходит – когда клиент говорит, извините, давайте я вам через колл-центр перезвоню», – отметил сотрудник отдела информационной безопасности и киберзащиты банка Александр Медвецкий.

Мошенничество с помощью телефонных звонков называют вишингом. В 2020-м в Беларуси возбудили около 25 тысяч таких уголовных дел.

«Количество таких преступлений увеличивается, но они видоизменяются. В прошлом году были актуальны виды преступлений, когда через соцсети, через торговые интернет-площадки злоумышленники пытались под видом покупки, под видом рассылки фейковым друзьям выведать реквизиты», – рассказал заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь Владимир Зайцев.

Сейчас технологии позволяют воровать деньги со счетов жертвы, находясь в любой стране. Мошенники используют сервисы подмены номеров, логотипы реальных банков. Бдительность-единственный способ защиты, говорят полицейские. И еще раз напоминают: личные данные ни при каких обстоятельствах посторонним людям передавать нельзя.