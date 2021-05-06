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Корица от кашля, кориандр от нервов... и еще 3 специи, которые обязательно должны быть у каждой хозяйки!
Источник материала: ОНТ
Приправы могут даже самое простое блюдо превратить в шедевр. Мы сделали для вас подборку незаменимых приправ, которые должны быть на кухонной полке у каждого.
1. Перец-горошек
Эту специю знают во всем мире. Даже совсем не умеющие готовить люди добавляют эту приправу в покупные пельмени, чтобы придать блюду пикантность.
Популярной считается смесь «пяти перцев», в которую входят черный перец, розовый, зеленый, белый. Такая специя нравится большинству из-за душистого аромата.
Для чего подходит: для мяса, супов, соусов с остринкой, картофельных запеканок и для большинства несладких блюд.
Свойства: перец славится своей способностью повышать иммунитет и даже выводить мокроту при болезни бронхов и легких. А еще помогает нормализовать работу органов ЖКТ.
2. Корица
О этот чарующий аромат, который переносит нас в сказочную атмосферу Рождества. То ли из-за этой волшебной способности возвращать в сказку, то ли из-за придания блюду более оригинального вкуса, эту приправу можно встретить на каждой второй кухне. А у вас она есть?
Для чего подходит: для сладких пирогов, подлив с мясом, горячего шоколада, кофе и смузи.
Свойства: иммуностимулятор, который при этом является отличным антисептиком и отхаркивающим лекарством. Если у вас повышен уровень сахара или холестерина, то корица станет незаменимым помощником на вашей кухне (она снижает эти показатели)
3. Мускатный орех
Не так часто эта приправа встречается на полках магазинов, однако ее очень любят повара и кондитеры со всего мира. Возьмите на пробу приправу из мускатного ореха, и вы не пожалеете.
Для чего подходит: незаменимое средство для выпечки и кондитерских изделий. Но это не все, мускатный орех прекрасно подойдет для грибной начинки, мясного фарша, рыбы, крем-супов.
Свойства: помогает восстановить свободное дыхание при простуде («пробивает» нос), а также является прекрасным успокоительным средством.
4. Сушеный чеснок
Если у вас нет свежего чеснока на кухне, то сухой его прекрасно заменит. У него душистый аромат, схожий вкус и почти такая же польза. При этом он не будет подгорать во время готовки, в отличие от свежего.
Для чего подходит: для многих видов супов, мяса, холодца, колбасы, овощей и других блюд.
Свойства: отличная профилактика тромбов, приостанавливает рост раковых клеток, обладает противовирусным эффектом.
5. Кориандр
Это сушеные семена кинзы. Обладает глубоким насыщенным вкусом. Имеет специфичный запах, но при этом является одной из самых популярных приправ.
Для чего подходит: для мяса, рыбы, а также овощных блюд. Но стоит принять во внимание, что быстро теряет вкус. Поэтому советуем приобрести цельные семена и размолоть их самостоятельно.
Свойства: благотворно сказывается на нервной системе, нормализует работу органов желудочно-кишечного тракта.
По материалам сайта
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Корица от кашля, кориандр от нервов... и еще 3 специи, которые обязательно должны быть у каждой хозяйки!
Приправы могут даже самое простое блюдо превратить в шедевр. Мы сделали для вас подборку незаменимых приправ, которые должны быть на кухонной полке у каждого. 1....
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