Корица от кашля, кориандр от нервов... и еще 3 специи, которые обязательно должны быть у каждой хозяйки!

Источник материала: ОНТ

Приправы могут даже самое простое блюдо превратить в шедевр. Мы сделали для вас подборку незаменимых приправ, которые должны быть на кухонной полке у каждого.

1. Перец-горошек



Фото: spice96.ru

Эту специю знают во всем мире. Даже совсем не умеющие готовить люди добавляют эту приправу в покупные пельмени, чтобы придать блюду пикантность.

Популярной считается смесь «пяти перцев», в которую входят черный перец, розовый, зеленый, белый. Такая специя нравится большинству из-за душистого аромата.

Для чего подходит: для мяса, супов, соусов с остринкой, картофельных запеканок и для большинства несладких блюд.

Свойства: перец славится своей способностью повышать иммунитет и даже выводить мокроту при болезни бронхов и легких. А еще помогает нормализовать работу органов ЖКТ.

2. Корица



Фото: diet-health.info

О этот чарующий аромат, который переносит нас в сказочную атмосферу Рождества. То ли из-за этой волшебной способности возвращать в сказку, то ли из-за придания блюду более оригинального вкуса, эту приправу можно встретить на каждой второй кухне. А у вас она есть?

Для чего подходит: для сладких пирогов, подлив с мясом, горячего шоколада, кофе и смузи.

Свойства: иммуностимулятор, который при этом является отличным антисептиком и отхаркивающим лекарством. Если у вас повышен уровень сахара или холестерина, то корица станет незаменимым помощником на вашей кухне (она снижает эти показатели)

3. Мускатный орех



Фото: oum.ru

Не так часто эта приправа встречается на полках магазинов, однако ее очень любят повара и кондитеры со всего мира. Возьмите на пробу приправу из мускатного ореха, и вы не пожалеете.

Для чего подходит: незаменимое средство для выпечки и кондитерских изделий. Но это не все, мускатный орех прекрасно подойдет для грибной начинки, мясного фарша, рыбы, крем-супов.

Свойства: помогает восстановить свободное дыхание при простуде («пробивает» нос), а также является прекрасным успокоительным средством.

4. Сушеный чеснок



Фото: health.24tv.ua

Если у вас нет свежего чеснока на кухне, то сухой его прекрасно заменит. У него душистый аромат, схожий вкус и почти такая же польза. При этом он не будет подгорать во время готовки, в отличие от свежего.

Для чего подходит: для многих видов супов, мяса, холодца, колбасы, овощей и других блюд.

Свойства: отличная профилактика тромбов, приостанавливает рост раковых клеток, обладает противовирусным эффектом.

5. Кориандр



Фото: diet-health.info

Это сушеные семена кинзы. Обладает глубоким насыщенным вкусом. Имеет специфичный запах, но при этом является одной из самых популярных приправ.

Для чего подходит: для мяса, рыбы, а также овощных блюд. Но стоит принять во внимание, что быстро теряет вкус. Поэтому советуем приобрести цельные семена и размолоть их самостоятельно.

Свойства: благотворно сказывается на нервной системе, нормализует работу органов желудочно-кишечного тракта.





По материалам сайта food.inmyroom.ru

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