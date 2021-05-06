Принца Лихтенштейна уличили в убийстве самого большого медведя Европы

Источник материала: ОНТ

Румынская экологическая группа Agent Green совместно с австрийской VGT выдвинули обвинения в сторону принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна. Аристократа обвинили в убийстве самого большого медведя Румынии и, вероятно, всей Европы, передает РИА «Новости».

Согласно данным организации, принц имел разрешение на отстрел медведицы, ранее нападавшей на фермерские хозяйства в населенном пункте Ойдула. Однако в итоге принцем был убит 17-летний медведь-самец по кличке Артур, проживавший в чаще заповедного леса и никогда не приближавшийся к людям.

«Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену», – заявил глава Agent Green Габриэль Паун, добавив, что совершенно точно медведь был наиболее крупной особью в Румынии и, скорей всего, во всем Европейском союзе.

На инцидент уже отреагировали власти Румынии. В частности, министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Барна Танцош заявил, что по выявленным фактам будет проведена проверка.

Согласно законодательству Румынии, ЕС и Бернской конвенции, бурые медведи являются видом, находящимся под защитой. Разрешения на их отстрел выдаются лишь в исключительных случаях, когда хищник угрожает безопасности людей, а другие меры не дали результата.

Фото: Freepik

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