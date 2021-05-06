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Голландские колонисты купили остров Манхэттен, а Мурманск и Смоленск стали городами-героями: 6 мая в истории
Источник материала: ОНТ
Какие значимые события происходили 6 мая?
В 1626 году голландские колонисты приобрели у местных индейцев американский остров Манхэттен площадью 58 км².
Индейцам в обмен на участок достались бусы, стоимостью 25 долларов. Сейчас Манхэттен – сердце Нью-Йорка, на острове живёт около 2 млн человек, а земля оценивается в 50 млрд долларов.
В этот день 1840 года вышла в оборот первая в мире почтовая марка – легендарный Чёрный пенни с изображением королевы Виктории. Всего было выпущено около 69 млн таких марок, и многие из них сохранились. Сейчас гашеный Чёрный пенни стоит, в зависимости от сохранности, от 10 до 200 долларов. Цена за негашеную марку может достигать 25 тыс. долларов
В 1985 году в последний раз было присвоено звание Город-герой. Его удостоились Мурманск и Смоленск. Всего в СССР было 12 городов с таким званием и одна крепость-герой – Брестская.
Фото: Pixabay
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Голландские колонисты купили остров Манхэттен, а Мурманск и Смоленск стали городами-героями: 6 мая в истории
Какие значимые события происходили 6 мая? В 1626 году голландские колонисты приобрели у местных индейцев американский остров Манхэттен площадью 58 км². Индейцам в...
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