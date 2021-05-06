ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Голландские колонисты купили остров Манхэттен, а Мурманск и Смоленск стали городами-героями: 6 мая в истории

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Голландские колонисты купили остров Манхэттен, а Мурманск и Смоленск стали городами-героями: 6 мая в истории

Какие значимые события происходили 6 мая?


В 1626 году голландские колонисты приобрели у местных индейцев американский остров Манхэттен площадью 58 км².

Индейцам в обмен на участок достались бусы, стоимостью 25 долларов. Сейчас Манхэттен – сердце Нью-Йорка, на острове живёт около 2 млн человек, а земля оценивается в 50 млрд долларов.

В этот день 1840 года вышла в оборот первая в мире почтовая марка – легендарный Чёрный пенни с изображением королевы Виктории. Всего было выпущено около 69 млн таких марок, и многие из них сохранились. Сейчас гашеный Чёрный пенни стоит, в зависимости от сохранности, от 10 до 200 долларов. Цена за негашеную марку может достигать 25 тыс. долларов

В 1985 году в последний раз было присвоено звание Город-герой. Его удостоились Мурманск и Смоленск. Всего в СССР было 12 городов с таким званием и одна крепость-герой – Брестская.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие значимые события происходили 6 мая? В 1626 году голландские колонисты приобрели у местных индейцев американский остров Манхэттен площадью 58 км². Индейцам в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не скрываю, что не все идет гладко». Россия и Беларусь продолжают работу над отменой роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by