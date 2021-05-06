«Оскар» в студию! Попугай идеально притворился мёртвым и рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

Очаровательный зелёный попугай своим актёрским мастерством восхитил соцсети. Ему даже предложили дать «Оскар»!

На кадрах домашний попугай ложится на спинку и замирает. Хозяин поднимает его на ноги, а он снова падает лапками вверх. В комментариях его трюк сравнили с игрой голливудских актёров.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров.

Комментаторы были в восторге от игры питомца: «Артистичный пернатик», «Все любят играть — и взрослые, и птицы», «Просто красавчик. "Оскар" в студию», «У собак команду видела, а у попугаев впервые!».

Фото: Pixabay

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