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Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
Источник материала: ОНТ
Первый блок БелАЭС снова включен в сеть. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго
Как отмечается в сообщении, комплексное опробование станет завершающим элементом этапа опытно-промышленной эксплуатации блока.
Фото: БЕЛТА
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Первый блок БелАЭС снова включен в сеть. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БЕЛТА. Как отмечается в сообщении, комплексное опробование станет...
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