Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть

Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС снова включен в сеть. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, комплексное опробование станет завершающим элементом этапа опытно-промышленной эксплуатации блока.

Фото: БЕЛТА

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