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В состоянии Романа Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика
Источник материала: ОНТ
Заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский сообщил, что в состоянии Романа Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика,
Игорь Шиманский отметил, что состояние мальчика остаётся тяжёлым, однако оно стабилизировалось и есть небольшая положительная динамика.
За состоянием юного героя наблюдают ведущие специалисты республики, также были проведены консультации с российскими медиками, ежедневно проводятся консилиумы с участием министра здравоохранения Республики Беларусь. Уже произведено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела мальчика.
Фото: БЕЛТА
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Заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский сообщил, что в состоянии Романа Когодовского...
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