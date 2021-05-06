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В состоянии Романа Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В состоянии Романа Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика

Заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский сообщил, что в состоянии Романа Когодовского наблюдается небольшая положительная динамика, передаёт БЕЛТА.

Игорь Шиманский отметил, что состояние мальчика остаётся тяжёлым, однако оно стабилизировалось и есть небольшая положительная динамика.

За состоянием юного героя наблюдают ведущие специалисты республики, также были проведены консультации с российскими медиками, ежедневно проводятся консилиумы с участием министра здравоохранения Республики Беларусь. Уже произведено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела мальчика.

Игорь Шиманский, заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска: «Все, что намечено, выполняется. Сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, ведь площадь ожогов у ребенка большая, и, как будет протекать процесс, пока сказать очень трудно. Но на данный момент состояние стабильно».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский сообщил, что в состоянии Романа Когодовского...
 
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