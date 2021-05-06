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Где в Минске можно увидеть фейерверк на День Победы
Источник материала: ОНТ
Праздничный фейерверк на 9 Мая можно будет увидеть в пяти точках Минска,
Первые залпы праздничного фейерверка прозвучат в 23:00. Основная точка запуска – парк им. Янки Купалы.
Также пиротехническое шоу со специально подготовленным музыкальным сопровождением минчане и гости столицы смогут наблюдать в парках имени Павлова и Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды, у комплекса «Чижовка-Арена».
В рамках празднования Дня Победы салюты и фейерверки будут запущены во всех областных центрах Беларуси.
Фото: Pixabay
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Праздничный фейерверк на 9 Мая можно будет увидеть в пяти точках Минска, сообщает БЕЛТА. Первые залпы праздничного фейерверка прозвучат в 23:00. Основная точка...
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