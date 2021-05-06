ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где в Минске можно увидеть фейерверк на День Победы

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Где в Минске можно увидеть фейерверк на День Победы

Праздничный фейерверк на 9 Мая можно будет увидеть в пяти точках Минскасообщает БЕЛТА.

Первые залпы праздничного фейерверка прозвучат в 23:00. Основная точка запуска – парк им. Янки Купалы.

Также пиротехническое шоу со специально подготовленным музыкальным сопровождением минчане и гости столицы смогут наблюдать в парках имени Павлова и Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды, у комплекса «Чижовка-Арена».  

В рамках празднования Дня Победы салюты и фейерверки будут запущены во всех областных центрах Беларуси.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничный фейерверк на 9 Мая можно будет увидеть в пяти точках Минска, сообщает БЕЛТА. Первые залпы праздничного фейерверка прозвучат в 23:00. Основная точка...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не скрываю, что не все идет гладко». Россия и Беларусь продолжают работу над отменой роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by