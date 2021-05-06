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Опять меня разбудили... Самые смешные недовольные мордашки котов
Источник материала: ОНТ
Одного только взгляда порой достаточно, чтобы понять настроение питомца. Не дали корма, мешают спать, слишком много тискают – это самые распространённые причины недовольных выражений у пушистиков. Хотя, например, у персидских котов такие мордочки могут быть от природы. Вот и попробуйте угадать, где это эмоция, а где – нет.
1. И что мне ваша радуга?
2. Опять меня разбудили...
3. Что вам от меня надо?
4. Посадили в клетку и еще хотят, чтобы я довольный был!
5. Персидские коты довольными не бывают.
6. Настроение: 6 утра.
7. Нет, это не мой брат.
8. Никакой я вам не зайка!
9. Когда попросил подравнять кончики, а состригли всю длину.
10. Ну, и кто это нарисовал?
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Одного только взгляда порой достаточно, чтобы понять настроение питомца. Не дали корма, мешают спать, слишком много тискают – это самые распространённые причины...
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