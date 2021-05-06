Опять меня разбудили... Самые смешные недовольные мордашки котов

Источник материала: ОНТ

Одного только взгляда порой достаточно, чтобы понять настроение питомца. Не дали корма, мешают спать, слишком много тискают – это самые распространённые причины недовольных выражений у пушистиков. Хотя, например, у персидских котов такие мордочки могут быть от природы. Вот и попробуйте угадать, где это эмоция, а где – нет.

1. И что мне ваша радуга?



ImaBSumone

2. Опять меня разбудили...



OnionBreadWithMilk

3. Что вам от меня надо?



bentleyincidentally

4. Посадили в клетку и еще хотят, чтобы я довольный был!



gabbysleeps

5. Персидские коты довольными не бывают.



Saftlife

6. Настроение: 6 утра.



TheStrakk

7. Нет, это не мой брат.



fatma_ezzouhry

8. Никакой я вам не зайка!



SpyroSparkz

9. Когда попросил подравнять кончики, а состригли всю длину.



cosmotroll

10. Ну, и кто это нарисовал?



PlebSlaya





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