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Опять меня разбудили... Самые смешные недовольные мордашки котов

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опять меня разбудили... Самые смешные недовольные мордашки котов

Одного только взгляда порой достаточно, чтобы понять настроение питомца. Не дали корма, мешают спать, слишком много тискают – это самые распространённые причины недовольных выражений у пушистиков. Хотя, например, у персидских котов такие мордочки могут быть от природы. Вот и попробуйте угадать, где это эмоция, а где – нет.

1. И что мне ваша радуга?


ImaBSumone 

2. Опять меня разбудили...


OnionBreadWithMilk 

3. Что вам от меня надо?


bentleyincidentally 

4. Посадили в клетку и еще хотят, чтобы я довольный был!


gabbysleeps 

5. Персидские коты довольными не бывают.


Saftlife 

6. Настроение: 6 утра.


TheStrakk 

7. Нет, это не мой брат.


fatma_ezzouhry 

8. Никакой я вам не зайка!


SpyroSparkz 

9. Когда попросил подравнять кончики, а состригли всю длину.


cosmotroll 

10. Ну, и кто это нарисовал?


PlebSlaya 


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Одного только взгляда порой достаточно, чтобы понять настроение питомца. Не дали корма, мешают спать, слишком много тискают – это самые распространённые причины...
 
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