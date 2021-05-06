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Витебские милиционеры обнаружили внушительный боевой арсенал. Что именно нашли и кто прятал?

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебские милиционеры обнаружили внушительный боевой арсенал. Что именно нашли и кто прятал?

Когда в детстве не наигрались в войнушку. Витебские милиционеры обнаружили внушительный боевой арсенал. Что именно нашли и кто прятал? 

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Поступила оперативная информация: 41-летний житель Сенненского района хранит дома оружие и боеприпасы. При обыске подтвердились не только эти данные, но и был обнаружен ещё один любитель огнестрельного: 51-летний житель Витебского района. Суммарно из незаконного оборота изъяты 11 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, три из которых нарезное, 2 винтовки и револьвер, а также 270 патронов различного калибра и около полкилограмма пороха.

Оперативники устанавливают источники происхождения арсеналов и напоминают: за незаконный оборот огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы. Добровольная же сдача оружия, напротив, освобождает от уголовной ответственности.

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Когда в детстве не наигрались в войнушку. Витебские милиционеры обнаружили внушительный боевой арсенал. Что именно нашли и кто прятал?  Подробности смотрите в...
 
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