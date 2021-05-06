Гражданин Украины хотел перевести в грузовике марихуаны через границу. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Всё тайное рано или поздно становится явным. О чём явно забыл один из жителей соседней страны, пытаясь через нашу страну провезти наркотики. Однако гомельские таможенники напомнили ему и поговорку, и соответствующую статью Уголовного кодекса.

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Пункт пропуска «Новая Гута». Гражданин Украины за рулём DAF пытается пересечь границу. Но попасть на территорию ЕАЭС ему помешает служебная собака. На таможенном контроле она укажет на наличие в грузовике запрещённых веществ. При дальнейшем осмотре в ящике для личных вещей обнаружат подозрительный полимерный пакет. А в нём - марихуана. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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