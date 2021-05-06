ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гражданин Украины хотел перевести в грузовике марихуаны через границу. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гражданин Украины хотел перевести в грузовике марихуаны через границу. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Всё тайное рано или поздно становится явным. О чём явно забыл один из жителей соседней страны, пытаясь через нашу страну провезти наркотики. Однако гомельские таможенники напомнили ему и поговорку, и соответствующую статью Уголовного кодекса.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Пункт пропуска «Новая Гута». Гражданин Украины за рулём DAF пытается пересечь границу. Но попасть на территорию ЕАЭС ему помешает служебная собака. На таможенном контроле она укажет на наличие в грузовике запрещённых веществ. При дальнейшем осмотре в ящике для личных вещей обнаружат подозрительный полимерный пакет. А в нём - марихуана. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё тайное рано или поздно становится явным. О чём явно забыл один из жителей соседней страны, пытаясь через нашу страну провезти наркотики. Однако гомельские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспозиция военной техники, выступление четвероногих военнослужащих, настоящая солдатская каша: что ещё ожидает минчан на праздновании 9 Мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by