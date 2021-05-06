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Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Весьма спорное решение принято на Всемирном конгрессе вакцин. Лучшим препаратом от COVID-19 признана вакцина от американской компании Moderna.
При этом по какому принципу проводился отбор, не уточняется. В шорт-листе и российский «Спутник V», а также разработки Pfizer и AstraZeneca. Эффективность и безопасность последней небезосновательно вызывает споры. Европейское агентство лекарственных средств признало связь вакцины с образованием тромбов и летальными исходами. Десятки стран отказались от этой прививки.
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Весьма спорное решение принято на Всемирном конгрессе вакцин. Лучшим препаратом от COVID-19 признана вакцина от американской компании Moderna. При этом по какому...
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