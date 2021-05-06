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Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID-19

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат от COVID-19

Весьма спорное решение принято на Всемирном конгрессе вакцин. Лучшим препаратом от COVID-19 признана вакцина от американской компании Moderna. 

При этом по какому принципу проводился отбор, не уточняется. В шорт-листе и российский «Спутник V», а также разработки Pfizer и AstraZeneca. Эффективность и безопасность последней небезосновательно вызывает споры. Европейское агентство лекарственных средств признало связь вакцины с образованием тромбов и летальными исходами. Десятки стран отказались от этой прививки.

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Весьма спорное решение принято на Всемирном конгрессе вакцин. Лучшим препаратом от COVID-19 признана вакцина от американской компании Moderna.  При этом по какому...
 
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