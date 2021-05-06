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Мужчина захотел праздничного фейерверка, зарядил ружьё и устроил стрельбу во дворе дома

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина захотел праздничного фейерверка, зарядил ружьё и устроил стрельбу во дворе дома

Агрогородок Поколюбичи Гомельского района попал в сводки благодаря алкоголю. Точнее, его последствиям. Один из местных жителей устроил стрельбу во дворе дома.

Откуда он взял оружие и зачем стрелял, пугая всю округу, смотрите далее:

 

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В гомельскую милицию поступит тревожный звонок. 43-летнего супруга звонившей женщины не остановило даже присутствие 10-летней дочки рядом. Он зарядил охотничье ружьё и стал угрожать стрельбой.

Милиционеры отреагируют мгновенно: их задача – обезвредить дебошира и не допустить трагедии. Однако мужчина, который к тому времени был изрядно навеселе, решил не сдаваться и попытался скрыться на скутере. Прав на управление транспортным средством у мужчины не было. Зато на территории дома и во дворе были обнаружены и изъяты охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, 10 патронов и 2 стреляные гильзы.

В отношении задержанного составлены административные протоколы за бесправное пьяное вождение, а также за стрельбу из огнестрельного оружия в населённом пункте.

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Теги: Новости
 
 
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Агрогородок Поколюбичи Гомельского района попал в сводки благодаря алкоголю. Точнее, его последствиям. Один из местных жителей устроил стрельбу во дворе дома....
 
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