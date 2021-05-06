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Тренды в маникюре на лето 2021: яркие цвета, необычный френч и геометрические узоры
Источник материала: ОНТ
Ищете актуальные идеи для маникюра? Мы сделали подборку из самых модных вариантов на любой вкус. Здесь есть решения и для офисного стиля, и для смелых красавиц, которые любят привлекать внимание к своим рукам.
1. Неклассический френч.
Яркий френч сейчас находится на пике популярности. Вариант с белым кончиком уже давно устарел, а вот с разноцветными краями и необычными геометрическими формами делают себе все модницы.
2. Яркие цвета.
Смелый оттенок маникюра – это то, что будет поднимать вам настроение каждый день и привлекать внимание окружающих. Синий, желтый, зелёный, кислотно-розовый – самые актуальный оттенки. Можете попробовать их оригинально обыграть. Например, несколько пальчиков полностью покрыть лаком, а несколько сделать в технике френча.
3. Геометрические узоры на нюдовом фоне.
Здесь важно выбрать актуальный цвет и формы. Не обязательно, чтобы узоры на всех ногтях повторялись. Главное – экспериментировать.
4. Нежные оттенки.
Это лиловый, мятный, легкие розовые оттенки, бежевые и кремовые цвета. Вы можете подобрать палитру из разных цветов и накрасить каждый пальчик своим цветом. Также попробуйте подобрать интересное сочетание из двух цветов.
Фото: Pinterest, Instagram
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Ищете актуальные идеи для маникюра? Мы сделали подборку из самых модных вариантов на любой вкус. Здесь есть решения и для офисного стиля, и для смелых красавиц,...
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