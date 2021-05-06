ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тренды в маникюре на лето 2021: яркие цвета, необычный френч и геометрические узоры

06.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тренды в маникюре на лето 2021: яркие цвета, необычный френч и геометрические узоры

Ищете актуальные идеи для маникюра? Мы сделали подборку из самых модных вариантов на любой вкус. Здесь есть решения и для офисного стиля, и для смелых красавиц, которые любят привлекать внимание к своим рукам.

1. Неклассический френч. 

Яркий френч сейчас находится на пике популярности. Вариант с белым кончиком уже давно устарел, а вот с разноцветными краями и необычными геометрическими формами делают себе все модницы.

2. Яркие цвета. 

Смелый оттенок маникюра – это то, что будет поднимать вам настроение каждый день и привлекать внимание окружающих. Синий, желтый, зелёный, кислотно-розовый – самые актуальный оттенки. Можете попробовать их оригинально обыграть. Например, несколько пальчиков полностью покрыть лаком, а несколько сделать в технике френча. 

3. Геометрические узоры на нюдовом фоне. 

Здесь важно выбрать актуальный цвет и формы. Не обязательно, чтобы узоры на всех ногтях повторялись. Главное – экспериментировать. 

4. Нежные оттенки. 

Это лиловый, мятный, легкие розовые оттенки, бежевые и кремовые цвета. Вы можете подобрать палитру из разных цветов и накрасить каждый пальчик своим цветом. Также попробуйте подобрать интересное сочетание из двух цветов. 

Фото: Pinterest, Instagram


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ищете актуальные идеи для маникюра? Мы сделали подборку из самых модных вариантов на любой вкус. Здесь есть решения и для офисного стиля, и для смелых красавиц,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не скрываю, что не все идет гладко». Россия и Беларусь продолжают работу над отменой роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by