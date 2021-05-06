Экспозиция военной техники, выступление четвероногих военнослужащих, настоящая солдатская каша: что ещё ожидает минчан на праздновании 9 Мая

Источник материала: ОНТ

На официальном Telegram-канале Мингорсиполкома опубликована программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

В 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. В церемонии примут участие представители государственных органов, трудовых коллективов, общественных, профсоюзных и молодёжных организаций, администраций районов, депутаты и духовенство.

Также в 11:00 начнётся праздничная программа в парке Победы. Все пришедшие смогут отведать настоящей солдатской каши, увидеть технику времен ВОВ и выступление мастеров рукопашного боя и четвероногих воспитанников кинологической службы Вооруженных Сил. В концертной программе – выступления оркестров и вокально-инструментальных коллективов. Время окончания мероприятия – 17:00.

Традиционная музыкальная программа у Дворца спорта намечена на 12:00. В концерте «Моя весна! Моя Победа!» прозвучат фронтовые песни и шлягеры военных лет. С 10:00 на площадке у Дворца спорта начнёт работать праздничная ярмарка.

На Площади Государственного флага пройдёт ритуал чествования государственных символов – герба и флага (18:00).

Площадь Победы превратится в сценическую площадку гала-концерта «Подвиг народа бессмертен», прямую трансляцию которого проведёт телеканал «Беларусь 1» (21:30).

Кульминацией празднования Дня победы станет фейерверк, его в нынешнем году можно увидеть в пяти основных точках города: парках им. Янки Купалы, им. Павлова и Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды и у «Чижовка-Арены».

Первые залпы прозвучат в 23:00.

Фото: БЕЛТА

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