Источник материала: UDF



Ангела Меркель

«Немецкая волна»

«Когда речь идет о Беларуси или о России, очень важно не забывать о людях, проявляющих мужество. Для нас в ГДР, когда я там жила, было очень важно, что те, кто сидел в тюрьме, знали, что в Западной Германии о них помнили: «Не думайте, что мы о вас забыли». Поэтому, думая сегодня о Беларуси, очень важно, чтобы мы помнили о тех, кто находится в тюрьмах.



Мы должны использовать все наши политические контакты, чтобы напоминать об этом. Тем, кому грозит прямая опасность, по возможности помогать переехать в Германию», — заявила Ангела Меркель во время дискуссии о свободе с молодыми голландцами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ангела Меркель - белорусам: Не думайте, что мы о вас забыли Европа будет использовать все наши политические контакты, чтобы напоминать об этом.

5 мая Нидерланды отмечают День освобождения от оккупации национал-социалистической Германией.Напомним, вчера страны «большой семерки», куда входит и Германия, призвали освободить политзаключенных и провести новые выборы в Беларуси.