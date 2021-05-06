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Ангела Меркель - белорусам: Не думайте, что мы о вас забыли

06.05.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ангела Меркель - белорусам: Не думайте, что мы о вас забыли
Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала белорусов, которые борются за свободу, сообщает «Немецкая волна».

«Когда речь идет о Беларуси или о России, очень важно не забывать о людях, проявляющих мужество. Для нас в ГДР, когда я там жила, было очень важно, что те, кто сидел в тюрьме, знали, что в Западной Германии о них помнили: «Не думайте, что мы о вас забыли». Поэтому, думая сегодня о Беларуси, очень важно, чтобы мы помнили о тех, кто находится в тюрьмах.

Мы должны использовать все наши политические контакты, чтобы напоминать об этом. Тем, кому грозит прямая опасность, по возможности помогать переехать в Германию», — заявила Ангела Меркель во время дискуссии о свободе с молодыми голландцами.


5 мая Нидерланды отмечают День освобождения от оккупации национал-социалистической Германией.

Напомним, вчера страны «большой семерки», куда входит и Германия, призвали освободить политзаключенных и провести новые выборы в Беларуси.
 
 
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