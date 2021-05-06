Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" – "облегченная" версии вакцины "Спутник V". По информации фонда, эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Этот показатель выше многих других вакцин, которые требуют двух уколов.

Эффективность рассчитывали на основе данных россиян, которые были вакцинированы одним уколом, и не получивших вторую дозу по любой причине с 5 декабря прошлого года по 15 апреля текущего. Притом, что заболеваемость среди привитых (начиная с 28-го дня с даты иммунизации) составила 0,277%.

Эффективна против всех штампов

После лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи стало известно, что "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов COVID-19. Также не обнаружено и проблемных явлений после вакцинации препаратом.

Вакцина не нуждается в спецусловиях для хранения, а также логистики, ее цена - менее десяти долларов. При этом препарат позволяет в короткий срок вакцинировать большое число населения и сбивать эпидемиологические пики. К слову, у всех добровольцев, которые получили укол новой вакцины, выработался клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2.

"Спутник Лайт" создан на основе аденовирусов (вирусов обыкновенной простуды) человека. Они не могут размножаться в организме, то есть, человек получает генетическую информацию части внешней белковой оболочки – так называемых "шипов", которые образуют "корону". Это позволяет полностью исключить возможность заражения после вакцинации. Тем не менее, иммунитет вырабатывается.

Планируется, что "Спутник Лайт" будут поставлять за границу.

Вакцина "Спутник Лайт", как и "Спутник V", является разработкой Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.