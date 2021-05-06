Белорусский партизан из Осетии: видеомост соединил Минск и Цхинвал

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лабаз Джиоев был представлен к званию Героя Советского Союза, однако награждение так и не состоялось. Но для родных и близких он все равно остается Героем. Его судьба заинтересовала журналистов и стала поводом для поисковой работы.

Имя Лабаза Джиоева – командира партизанского отряда имени Валерия Чкалова – увековечено на территории Беларуси на трех мемориальных стелах, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, сказала белорусская журналистка Ирина Трубач в рамках прошедшего в пресс-центре Sputnik Южная Осетия видеомоста "Цхинвал – Минск".

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Видеомост связал героев акции "Фронтовая перекличка" из Южной Осетии и Беларуси, Полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева и 98-летнего партизана Михаила Квяткевича. Ему помогала в беседе журналист Вилейской районной газеты Ирина Трубач. Именно она разыскала в старых газетных подшивках материал о героическом партизане.

"В 2018 году мы готовились к 9 Мая. Я листала подшивки газеты и нашла одну за 1946 год. Здесь был материал, называвшийся "Имя отважного командира", об отважном осетине, командовавшем партизанским отрядом имени Валерия Чкалова", – говорит Трубач.

Эта история заинтересовала журналиста, и она включилась в поисковую работу. Архивные материалы, помощь музейных работников, книга "Память"...

"В этой книге, посвященной героям Великой Отечественной, было мало информации о Лабазе Захаровиче – только дата рождения и смерти, а также место захоронения", – отметила она.

И тогда помог интернет, была найдена статья газеты "Южная Осетия" от 2015 года, где его биография была дана в развернутом виде.

"Я включила информацию в свой материал, а потом написала "Письмо памяти" Мурату Кузьмичу Джиоеву, родственнику нашего героя. Так мы и нашли друг друга. Через месяц после этого работница архива вспомнила о здравствующем участнике партизанского движения Михаиле Квяткевиче, воевавшем в отряде Лабаза Джиоева. Он мне и рассказал о фронтовой жизни своего командира", – сказала Трубач.

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Мурат Джиоев также рассказал о том, как искал информацию о своем погибшем родственнике.

"В 1988 году была издана книга о комсомоле "Юность Южной Осетии", куда стараниями моего коллеги-ученого Ивана Цховребова попало имя Лабаза Джиоева", – сказал он.

Полпред отметил, что до момента издания монографии он не знал о Лабазе Захаровиче ничего. Потому приступил к сбору материала и написал статью. В поиске информации ему оказало большую помощь посольство Беларуси в России, к которому он обратился через югоосетинское посольство.

"Мне прислали значительную подборку материалов из национального архива Республики Беларусь. Среди них был документ, подтверждающий, что Лабаз Джиоев действительно был представлен к званию Героя", – добавил Джиоев.

Он также выразил надежду, что в скором времени сможет закончить книгу о своих героических родственниках, воинах Великой Отечественной. Мурат Кузьмич посетовал, что процесс затягивается из-за того, что он до сих пор не смог посетить Беларусь и места, где воевал его родственник.

"Я очень надеюсь, что скоро смогу поехать, посетить эти памятные места и высыпать по нашей традиции возле памятников горсть родной земли с места дома его дедушки. А также вживую поприветствовать вас, Михаил Иванович, и поблагодарить за все, что вы сделали", – обратился Джиоев к ветерану Михаилу Квяткевичу.

Воспоминания партизана

Сам ветеран рассказал, что был рядом с командиром, когда тот принял последний бой.

"Во время атаки я оказался рядом с Джиоевым. Лабаз Захарович повел за собой бойцов в атаку и первым бросился в бой. Фашисты бросили гранату, которая разорвалась под его ногами. Он получил смертельное ранение в живот. Его вынесли с поля боя, но не смогли довезти его до базы живым", – рассказал Квяткевич.

Кроме того, он рассказал, что у Джиоева в его отряде была любимая девушка – 21-летняя Валентина, дальнейшая судьба которой неизвестна. Сейчас журналисты пытаются узнать ее судьбу. Мурат Джиоев подчеркнул, что считает белорусскую землю родной, за нее воевали и погибли его старшие родственники.

Белорусский журналист рассказала, что имя отважного командира было увековечено сразу на трех памятниках.

"Жители деревни Григорки Вилейского района Беларуси в 60-х годах прошлого века ставили памятник своим односельчанам, которые погибли в Великой Отечественной. Лабаз Джиоев не был их односельчанином, но о нем шла такая хорошая молва, люди его так любили, что решили увековечить это имя на памятнике", – сказала Трубач.

Также она отметила, что благодаря Лабазу Джиоеву удалось найти могилу еще одного партизана, считавшегося без вести пропавшим, и разыскать его родных.

Ирина Трубач отметила, что очень рада, что смогла соединить разорванные войной нити судьбы Лабаза Джиоева и помочь его близким узнать о героическом родственнике. "Время многое стирает, но и оно не властно. Память остается", – подчеркнула журналист.