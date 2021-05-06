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"Мания безнаказанности": Лавров об антироссийских санкциях Евросоюза

06.05.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Мания безнаказанности": Лавров об антироссийских санкциях ЕС
© Sputnik
Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию РФ – Захарова
Вся архитектура отношений между Россией и Евросоюзом, бывшая беспрецедентно развитой в свое время, была разрушена Брюсселем в связи с событиями, произошедшими на Украине и в Крыму и не понравившимся западным коллегам, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

"Начало все этой цепочки решений было положено тогда, когда Евросоюз, пытаясь затушевать свою беспомощность перед радикалами, захватившими власть в Киеве, попытался свалить с больной головы на здоровую", ― сказал Лавров.

Новое звено в цепи санкций

Череда санкций, которые запустили члены ЕС и другие западные страны, включая США, в настоящее время продолжается, добавил глава российской дипломатии.

"Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", ― подчеркнул министр.

Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной ― США эту моду ввели, а Евросоюз охотно подхватил", добавил Лавров.

"Евросоюз считает, что ему все дозволено, и когда ЕС начинает угрожать новыми санкциями, я просто начинаю думать, что помимо ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией ― имею ввиду полную безнаказанность. Мне кажется, что это путь тупиковый", ― сказал Лавров.

Россия не может не отвечать на эту враждебность, подчеркнул глава российского МИД.

Заявление G7 в адрес РФ

Накануне страны "Большой семерки" высказались о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, соответствующее коммюнике выпустили главы МИД G7 по итогам встречи в Лондоне. В то же время было вновь объявлено о политике сдерживания в отношении РФ.

"Мы продолжим наращивать наши коллективные возможности по сдерживанию поведения России, которое угрожает сложившейся международной системе, в том числе в киберсреде и в области дезинформации", — говорится в заявлении.

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Выпады в адрес России не останутся без ответа, как и санкции в отношении руководства страны, парламентариев и компаний, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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