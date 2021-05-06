ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экономист: «Слушать выступление Головченко рекомендую тем, кто плохо засыпает»

06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Еще один эксперт усомнился в словах премьер-министра Беларуси, который накануне заявил, что итоги первого квартала внушают ему «осторожный оптимизм».

Экономист: «Слушать выступление Головченко рекомендую тем, кто плохо засыпает»

— Я рекомендовал бы слушать выступление Головченко всем, кто плохо засыпает, потому что его охватил «осторожный оптимизм», — иронично парировал экономист Лев Марголин во время заседания экспертного клуба ОГП.

Эксперт сомневается в том, что у кого-либо в сегодняшних экономических реалиях есть основания для оптимизма. В качестве аргументов он привел последние данные Белстата.

— Вроде бы и ВВП растет, и средняя зарплата растет. Но при этом лучше не становится. Если сравнить показатели за последние четыре года, то с 2017 по 2020 годы сократились перевозки грузов и грузооборот. Вот пусть мне кто-то подскажет, каким образом, увеличив ВВП, можно при этом сократить грузооборот?

Уменьшилось количество детских садов и школ. Уменьшилось количество наших студентов, но выросло на треть количество иностранцев. Однако это студенты не из Англии или Франции, а туркмены, азербайджанцы, киргизы, таджики. Я думаю, что их география говорит о качестве нашего образования.

Снизилось количество практикующих врачей. Может, у нас были лишние врачи?

По-моему, все перечисленное — самый четкий диагноз тому результату, к которому пришла белорусская экономика за последние четыре года. Такой же результат был и за последнее десятилетие. И заряжать при этом всех «осторожным оптимизмом» как-то немного смешно, — заключил экономист. 

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один эксперт усомнился в словах премьер-министра о том, что итоги первого квартала внушают ему «осторожный оптимизм».
 
Новости дня
Новости разные
 
У справе пра 150 джыпаў з Літвы з’явіўся новы падазраваны – дальнабойнік з Нарачы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by