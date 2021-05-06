Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел

Источник материала: Onliner

Три года назад в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом обустроили терапевтический парк. Как в то время писало агентство БЕЛТА, представители Красного Креста подсмотрели эту идею в Сингапуре и решили создать такой проект у нас. На благоустройство выделили 4100 рублей: здесь установили большие шахматы, скамьи, высокие клумбы. Но сегодня часть оборудования исчезла. Минчане обратили на это внимание и составили петицию.

В обращении минчане попросили пояснить, по каким причинам отсутствуют уличные шахматы и площадка для игры в них, сенсорная зона и зоны для посадки гражданами огорода. Также минчане спросили, какая помощь может быть оказана для дальнейшей реализации проекта. Документ они планируют направить в администрацию Партизанского района Минска.













Стоит сказать, что парк и сегодня выглядит не так уж плохо. Но мог бы быть лучше.





























Как выяснилось, этот уголок парка закреплен за «Территориальным центром социального обслуживания населения». Заместитель директора Инна Малыгина объяснила Onliner, что оборудование решили убрать в помещение, чтобы оно не приходило в негодность.

— Оборудование мы приняли на ответственное хранение от Красного Креста. Когда проходят мероприятия, мы все выставляем. Мы своим и руками лавки делали, они стоят по-прежнему. Еще мы делали деревянные клумбы, но они пришли в негодность буквально на следующий год: земля внутри, зима прошла — и все.

А шахматы мы убираем, чтобы не портились. Мы за них отвечаем, они денег стоили. Недавно у Красного Креста поменялся председатель, она все приходила сверять: у нас и мячи, и палки для скандинавской ходьбы, и другое спортивное оборудование.



