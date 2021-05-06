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Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел

06.05.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Три года назад в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом обустроили терапевтический парк. Как в то время писало агентство БЕЛТА, представители Красного Креста подсмотрели эту идею в Сингапуре и решили создать такой проект у нас. На благоустройство выделили 4100 рублей: здесь установили большие шахматы, скамьи, высокие клумбы. Но сегодня часть оборудования исчезла. Минчане обратили на это внимание и составили петицию.

В обращении минчане попросили пояснить, по каким причинам отсутствуют уличные шахматы и площадка для игры в них, сенсорная зона и зоны для посадки гражданами огорода. Также минчане спросили, какая помощь может быть оказана для дальнейшей реализации проекта. Документ они планируют направить в администрацию Партизанского района Минска.

Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел

Стоит сказать, что парк и сегодня выглядит не так уж плохо. Но мог бы быть лучше.

Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел
Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел

Как выяснилось, этот уголок парка закреплен за «Территориальным центром социального обслуживания населения». Заместитель директора Инна Малыгина объяснила Onliner, что оборудование решили убрать в помещение, чтобы оно не приходило в негодность.

— Оборудование мы приняли на ответственное хранение от Красного Креста. Когда проходят мероприятия, мы все выставляем. Мы своим и руками лавки делали, они стоят по-прежнему. Еще мы делали деревянные клумбы, но они пришли в негодность буквально на следующий год: земля внутри, зима прошла — и все.

А шахматы мы убираем, чтобы не портились. Мы за них отвечаем, они денег стоили. Недавно у Красного Креста поменялся председатель, она все приходила сверять: у нас и мячи, и палки для скандинавской ходьбы, и другое спортивное оборудование.

Принесли, сфотографировали и унесли? В Минске красиво благоустроили парк, а потом он как-то победнел

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Теги: Минск
 
 
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