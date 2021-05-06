На рендерах показали смартфон с «перекидной» камерой

Источник материала: Onliner

Ресурс 91Mobiles опубликовал рендеры смартфонов ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, сопроводив их также характеристиками девайсов. Второй мобильник примечателен откидной тройной камерой, которая при необходимости сделать селфи автоматически меняет положение. Подобную конструкцию ASUS использовала и ранее в ZenFone 7 и ZenFone 6Z.

Поворотный модуль камеры позволил производителю избавиться от лишних отверстий в экране — необходимость в отдельном фотомодуле отпала. Это 64-Мп камера с 8-Мп «телевиком» и 12-Мп макролинзой.

Согласно предварительным данным, ASUS ZenFone 8 Flip получит 6,67-дюймовый FHD+ AMOLED-экран формата FHD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Ватт.









ASUS ZenFone 8 получит 5,92-дюймовый дисплей, аналогичный процессор и объем оперативной памяти, встроенной — 128 ГБ, батарейка — на 4000 мАч. В отличие от ZenFone 8 Flip, фотомодуль ZenFone 8 не «перекидывается», поэтому в экране есть фронтальная камера.





Смартфоны официально выпустят 12 мая.