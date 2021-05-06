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«Купаловцы» покажут спектакль-размышление о нарушении свобод, казнях и пытках

06.05.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в 20.00 на YouTube-канале Фонда культурной солидарности состоится премьера спектакля «Иранская конференция». Его должны были показать в новом сезоне Купаловского театра, но не сложилось: актеры в августе 2020-го уволились и презентовать постановку от имени официального театра не получилось. Однако свободное объединение «Купаловцы» не забросили материал и решили показать «Иранскую конференцию» — хотя бы онлайн.

Спектакль как никогда актуален, говорят создатели. Он о том, как представители мировой интеллектуальной элиты, лучшие умы современности собираются на конференцию, чтобы обсудить насущную «иранскую проблему» — нарушения прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. Но постепенно эти вопросы превращаются в размышления о смысле жизни, человеке и о Боге.

«Иранская конференция» не дает ответов. Возможно потому, что все у всех свои, но поднимает общечеловеческие вопросы: как сделать правильно? В чем смысл нашего существования на земле? Где заканчивается наша ответственность и начинается ответственность других? Наконец — можно ли вообще получить ответы?

В постановке задействованы как белорусские актеры, так и польские — из драмтеатра Белостока.

Поддержать «Купаловцев» и их новые проекты можно донатом по ссылке.​

«Иранская конференция»

Когда: 6 мая 20.00
Где: YouTube-канал Фонда культурной солидарности
Сколько: бесплатно, можно оставить донат

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Сегодня на YouTube-канале «Купаловцев» состоится премьера спектакля «Иранская конференция». «Купаловцы» не забросили материал, который должны были презентовать на...
 
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