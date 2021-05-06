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Cтарая пластинка: МИД назвал "набором заезженных клише" призыв стран "большой семерки" к новым выборам в Беларуси

06.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз назвал набором "заезженных клише" часть коммюнике стран Группы семи (G7) с призывом к белорусским властям провести новые президентские выборы и вступить в конструктивный диалог с оппозицией а также привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека, сообщается на сайте МИД.



"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов", - сказал Глаз. 

"В риторике понятно откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию, - добавил он. - И насчет прямого давления относительно проведения в нашей стране электоральных кампаний. В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права". 

Глаз подчеркнул, что "мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне". 

"В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - заключил он.   

Напомним, 5 мая страны G7 призвали белорусские власти провести новые президентские выборы и вступить в конструктивный диалог с оппозицией, а также привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

Кроме того, страны "семерки" призвали белорусские власти "выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ, освободить всех, кто был несправедливо заключен в тюрьму за выражение своих демократических устремлений, и положить конец продолжающимся репрессиям в отношении прав человека и основных свобод"

В Беларуси продолжаются протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, согласно которым с результатом более 80% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Кроме того, демонстранты протестуют против применения силы в отношении участников акций со стороны сотрудников правоохранительных органов.
 
 
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз назвал набором "заезженных клише" часть коммюнике стран Группы семи (G7) с призывом к...
 
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