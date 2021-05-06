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Дело о "заговоре": стала известна фамилия еще одного задержанного

06.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятый задержанный по делу Юрия Зенковича и Александра Федуты — 35-летний дальнобойщик Денис Кравчук из Мядельского района. Он находится за решеткой с 26 апреля. По образованию Кравчук — физик-ядерщик, окончил физический факультет БГУ, сообщает "Наша нива".


Фото: NN.by

В апреле стало известно, что предъявлены обвинения в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путем" (ч. 1 ст. 357 УК) Юрию Зенковичу, Александру Федуте, Григорию Костусеву и Ольге Голубович. Последняя раньше занималась делами минского офиса Зенковича, который помогал людям с миграцией в США, а после выполняла его поручения. Денис Кравчук в августе вместе с Юрием Зенковичем был в одной камере после задержания за акцию протеста в Мяделе. По другой версии, он присматривал за домом Зенковича на Мядельщине. Осенью 2020-го Кравчук устроился в Литве на работу дальнобойщиком и уехал туда. В апреле этого года он приехал в Беларусь, чтобы продлить визу. В Нарочи его задерживало более десятка сотрудников КГБ.
 
 
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Пятый задержанный по делу Юрия Зенковича и Александра Федуты — 35-летний дальнобойщик Денис Кравчук из Мядельского района. Он находится за решеткой с 26 апреля. По...
 
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