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Вечная память: в Минске открыли памятник Герою Советского союза Ивану Солтысу
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подвиг, который не забыт. В Минске открыли памятник Герою Советского союза Ивану Солтысу. Участие в церемонии принял экс-президент Молдовы Игорь Додон. В эти дни парламентская делегация находится с визитом в белорусской столице, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Его фамилию носят улицы, школа и музей. В 76-ю годовщину Победы в Минске открыли монумент Ивану Солтысу. Уроженец Молдовы погиб в феврале 45-го, освобождая Польшу. Закрыл своим телом дот. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно за повторение подвига Александра Матросова.
Взгляд, устремленный вдаль, распахнутая гимнастерка, в руках – автомат. Так Иван Солтыс шел в свой последний бой. Скульптура – в динамике. Еще секунда и из обычного солдата он станет героем. В 21 год.
Образ по единственному сохранившемуся портрету восстанавливал скульптор Хизри Асадулаев. Три с половиной метра ввысь, бюст из бронзы, постамент из красного гранита. Установить памятник предложила молдавская дипмиссия. На открытие приехал и экс-президент Игорь Додон.
А в крипте Храма-памятника в честь всех святых заложили капсулу. В ней земля с полусотни братских могил, в которых захоронены молдавские солдаты. Они сражались за освобождение Беларуси.
Парламентская делегация из Кишинева находится в Минске второй день. Депутаты двух стран уже подписали соглашения о сотрудничестве.
Сегодня еще запланирована встреча с руководством Совета министров. Молдова – один из крупнейших партнеров Беларуси среди стран СНГ. Товарооборот за прошлый год превысил 200 миллионов долларов.
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Уроженец Молдовы погиб в феврале 45-го, освобождая Польшу. Закрыл своим телом дот.
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