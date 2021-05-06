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Лукашенко: Госслужащие должны быть ближе к проблемам людей
06.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал поднять
Глава государства отметил: в Беларуси работает четкая вертикаль власти. В сложных ситуациях она показала свою эффективность. Поэтому в новом документе кардинальных реформ не будет. Основная задача, по мнению Лукашенко, – привлечь квалифицированные кадры, которые будут служить своей стране и народу сродни военнослужащим. Новый документ предусмотрит оценки работы госслужащих. Они должны стать ближе к проблемам людей, настаивает Лукашенко.
Разработать новый проект закона президент поручил еще в 2018 году. Над документом работала межведомственная группа – представители государственных органов, а также эксперты и ученые, которые не являются госслужащими.
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Госслужащего должны узнавать по значку в виде государственного флага, считает президент Беларуси.
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