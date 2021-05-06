Лукашенко: Госслужащие должны быть ближе к проблемам людей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал поднять престиж работы госслужащих и повысить ответственность за нее – на совещании у президента обсуждали новый законопроект о государственной службе, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства отметил: в Беларуси работает четкая вертикаль власти. В сложных ситуациях она показала свою эффективность. Поэтому в новом документе кардинальных реформ не будет. Основная задача, по мнению Лукашенко, – привлечь квалифицированные кадры, которые будут служить своей стране и народу сродни военнослужащим. Новый документ предусмотрит оценки работы госслужащих. Они должны стать ближе к проблемам людей, настаивает Лукашенко.

«Надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый госслужащий в обществе, в обыденной жизни выделялся чем-то. Допустим, значок государственного флага. Народ должен видеть, что это государственный человек, как военные, в автобусе, на улице. Я с этим столкнулся в те времена после распада Советского Союза, когда с депутатским значком, который я никогда не снимал, было как-то не с руки быть в обществе. Могли позвать и незаслуженно упрекнуть, обругать и так далее», – сказал Лукашенко.

Разработать новый проект закона президент поручил еще в 2018 году. Над документом работала межведомственная группа – представители государственных органов, а также эксперты и ученые, которые не являются госслужащими.