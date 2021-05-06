Источник материала: UDF



Вера Брежнева

«Приветик [Ани] Лорак с [Олей] Поляковой», – предложили свой вариант пользователи сети, вероятно, подразумевая заявление украинских артисток о том, что Константин Меладзе предлагал им сотрудничество, условия которого «лежали в личной плоскости».

«Я б на вашем месте поправила бы нос на лице Ани Лорак за такие разговоры», – отреагировали на публикацию фолловеры.

«Ани Лорак честная и все это понимают. Просто он такой человек. Да и Вера встречалась втайне от его жены, делая вид, что они просто работают. Вот и догнала справедливость», – написали подписчики.

Контекст:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я б на вашем месте поправила нос Лорак за такие разговоры». В Сети отреагировали на новое фото Брежневой «Не смогла придумать подпись», – написала она под фото.

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