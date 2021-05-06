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Схема мест праздничных мероприятий и салюта в честь Дня Победы – 2021 в Минске

06.05.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Празднование Дня Победы на улицах белорусской столицы запланировано как в центре, так и на окраинах города. Основные локации праздничных мероприятий 9 мая 2021 года в Минске – в инфографике Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Места праздничных мероприятий и фейерверков в разных точках столицы Беларуси 9 мая 2021 года – в инфографике Sputnik.
 
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