Без парада, но с шествием: программа мероприятий на 9 мая в Витебске

Источник материала: Sputnik Беларусь

Витебск, 6 мая – Sputnik. Витебский горисполком утвердил программу праздничных мероприятий на 9 мая, в этом году День победы пройдет без парада, но гуляния растянутся на несколько дней.

Первые мероприятия, посвященные 76-летию победы пройдут в Витебске 7 мая. В 12 часов на площади Победы у монумента "Три штыка" состоится акция памяти погибших во время Великой отечественной войны "День белых журавлей". В 13.30 игроки женской и мужской команд ФК "Витебск" возложат к вечному огню цветы. Кроме того, в течение всего дня планируется проводить торжественные мероприятия у монумента.

8 мая начнется с легкоатлетического забега, который состоится в 10 утра в Парке Победителей. Затем все желающие смогут посетить городской фестиваль "Помнит сердце, не забудет никогда", который пройдет с 12.00 до 14.30 на площади Победы. В это же время на сценической площадке на улице Воинов-Интернационалистов у детской школы искусств № 3 "Маладик" пройдут праздничный концерт и конкурс рисунков на асфальте. Вечером с четырех до шести, у фонтана в парке имени Фрунзе состоится открытие сезона городского танцевально-музыкального проекта "В старых ритмах у фонтана".

Основные же мероприятия в Витебске назначены на 9 мая. Начнутся они в 9 утра с праздничного шествия по улице Ленина к площади Победы и возложения цветов к Монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков "Три штыка". В 10.30 можно будет возложить цветы к бюсту Петра Машерова.

После официальной части в городе на Двине начнутся массовые гуляния. На площади Победы состоится концертная программа "Спасибо героям за мирное небо", рядом выставят образцы военной техники, а около монумента "Три штыка" будут играть духовые оркестры. В парке Победителей витеблян ждут аттракционы, которые проработают весь день. А на Аллее воинской славы всем желающим продемонстрируют образцы военной униформы солдат и офицеров Красной армии времен Великой отечественной войны.

Праздничные мероприятия будут идти по всему городу. В комплексе культурно-массового отдыха имени советской армии также весь день будут работать аттракционы, а с 13.00 до 16.00 всем желающим покажут концерт "Поклон героям павшим и живым".

В течение всего дня праздничные концерты будут проходить в различных районах города.

С 21.00 до 23.00 основные гуляния переместятся вновь на площадь Победы, где горожанам покажут праздничную концертную программу "Спасибо героям за мирное небо". В 22.55 пройдет акция "Споем "День Победы" вместе!" А в 23.00 у монумента "Три штыка" состоится праздничный салют.

Как отметили в горисполкоме, акция "Отдыхаем всей семьей" продлится с 8 по 11 мая в Комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии с 9.00 до 21.00.

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