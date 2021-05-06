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Уличные музыканты спели в переходе «Муры» и сели за «несанкционированное пикетирование исполнением песни»
06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Музыканты недоумевают: они имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен не слышали.
Юлию Шабанову, Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича задержали еще 22 апреля в подземном переходе на улице Ленина, сообщает Правозащитный центр
Двоим из них — Елизавете Пакетовой и Алексею Журавлевичу — суд Центрального района 23 апреля присудил сутки. Девушке — 11, парню — 25.
6 мая состоялся суд над Юлией Шабановой. Ее тоже признали виновной и назначили штраф 1450 рублей (50 базовых величин). У нее есть несовершеннолетние дети.
По словам девушки, факт задержания ее удивил, так как музыканты имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен она не знает.
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Уличные музыканты спели в переходе «Муры» и сели за «несанкционированное пикетирование исполнением песни»
Музыканты недоумевают: они имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен не слышали.
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