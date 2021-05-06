Уличные музыканты спели в переходе «Муры» и сели за «несанкционированное пикетирование исполнением песни»

Источник материала: Салiдарнасць

Музыканты недоумевают: они имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен не слышали.

Юлию Шабанову, Елизавету Пакетову и Алексея Журавлевича задержали еще 22 апреля в подземном переходе на улице Ленина, сообщает Правозащитный центр Вясна . В Центральном РУВД на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Музыкантов обвиняли в том, что они пикетировали, исполняя песню «Разбуры турмы муры».

Двоим из них — Елизавете Пакетовой и Алексею Журавлевичу — суд Центрального района 23 апреля присудил сутки. Девушке — 11, парню — 25.

6 мая состоялся суд над Юлией Шабановой. Ее тоже признали виновной и назначили штраф 1450 рублей (50 базовых величин). У нее есть несовершеннолетние дети.

По словам девушки, факт задержания ее удивил, так как музыканты имели официальное разрешение на выступление в переходе, а о существовании какого-либо списка запрещенных песен она не знает.