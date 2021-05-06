Задержан еще один доктор. МВД обвиняет его в «виртуальном буллинге»

Источник материала: Салiдарнасць

МВД подтвердило задержание Александра Телего. Сообщается, что работающий в России врач-невролог подозревается в оскорблении силовиков.

Александра Телего задержали в Борисове 3 мая. Доктор работает в российском Норильске, а на родину приехал в апреле в отпуск.





Фото sprosivracha.com

— Выяснилось, минувшей зимой в экстремистском телеграм-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы, — заявили в МВД.

Милицейское ведомство также утверждает, что «мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что оставлял посты на эмоциях под воздействием деструктивных телеграм-каналов».

МВД также опубликовало покаянное видео. Впрочем, многие обратили внимание на то, что на нем медик избит.