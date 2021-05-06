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Белый Audi куда-то очень торопился по проспекту. Попробуем угадать скорость? (видео)
Источник материала: Onliner
Проспект Независимости: Национальная библиотека с правой стороны, узнаваемые высотки микрорайона Восток — с левой. Разгар рабочего дня, интенсивное движение. Но светофор — все тормозят. Хотя нет, не все: белая Audi бодро полетела в направлении МКАД по разделительной.
Видео со своего регистратора опубликовал наш читатель с ником ko6ko. Все полосы проспекта были заняты, поэтому водитель Audi выбрал иной путь.
— Дата и время на видео актуальны. Заметил его только тогда, когда он мимо промчался. Проехал ли пешеходный переход на красный — не знаю, за бусом не видно было, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.
Приглашаем местных экспертов к обсуждения насущного вопроса: с какой скоростью двигался автомобиль Audi?
— Я как-то не ожидал обгона справа, сам катился к светофору со скоростью 40—50 км/ч. Audi, думаю, 80 точно летел, — предположил очевидец.
Делайте ваши ставки.
С какой скоростью двигался Audi?
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