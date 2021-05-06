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Белый Audi куда-то очень торопился по проспекту. Попробуем угадать скорость? (видео)

06.05.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проспект Независимости: Национальная библиотека с правой стороны, узнаваемые высотки микрорайона Восток — с левой. Разгар рабочего дня, интенсивное движение. Но светофор — все тормозят. Хотя нет, не все: белая Audi бодро полетела в направлении МКАД по разделительной.

Видео со своего регистратора опубликовал наш читатель с ником ko6ko. Все полосы проспекта были заняты, поэтому водитель Audi выбрал иной путь.

— Дата и время на видео актуальны. Заметил его только тогда, когда он мимо промчался. Проехал ли пешеходный переход на красный — не знаю, за бусом не видно было, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Приглашаем местных экспертов к обсуждения насущного вопроса: с какой скоростью двигался автомобиль Audi?

— Я как-то не ожидал обгона справа, сам катился к светофору со скоростью 40—50 км/ч. Audi, думаю, 80 точно летел, — предположил очевидец.

Делайте ваши ставки.

С какой скоростью двигался Audi?

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Проспект Независимости: Национальная библиотека с правой стороны, узнаваемые высотки микрорайона Восток — с левой. Разгар рабочего дня, интенсивное движение. Но...
 
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