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Лукашенко о зарплатах госслужащих: «Должна быть привязанность к народу, но нищими быть не должны»

06.05.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по поводу закона о госслужбе. Во время него зашел разговор не только про этику госслужащего, но и про зарплаты. Лукашенко высказался о том, какой должна быть зарплата у чиновника.

— Госслужащий — это не значит, что там в 10 раз зарплата выше, еще там чего-то и так далее, — сказал на совещании он. — Но должно быть достойно все. Вот тебе государство коврижку дало — ты ее отрабатывай. Это всех нас касается. Чтобы не было вот этого контраста, чтобы не было как в советские времена, вы помните, при Горбачеве. Секретарям райкома, обкома и прочим подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа. Потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. Но, конечно, нищими не должны быть. Тогда меньше, может быть, и коррупции будет.

— Хотя я не сторонник того, что если большую зарплату дать кому-то, Петрову, Иванову госслужащему, значит, он взятки уже напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: «Возьму взятку — не только выгонят, посадят, а тут все-таки нормальная зарплата, служба и так далее», — заключил он.

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Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по поводу закона о госслужбе. Во время него зашел разговор не только про этику госслужащего, но и про зарплаты....
 
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