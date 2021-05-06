Минчанина Сергея Сикорского осудили на девять лет за участие в массовых беспорядках и наркотики

В суде Фрунзенского района Минска 6 мая завершилось рассмотрение уголовного дела 45-летнего Сергея Сикорского.



Сергей Сикорский в зале суда. Фото: spring96.org.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , мужчину обвинили в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 293 УК и в хранении и сбыте наркотиков (ч. 1 и 3 ст. 328 УК). Гособвинитель просил суд наказать Сикорского десятью годами лишения свободы путем сложения всех сроков по двум статьям.

Судья Дмитрий Лукашевич назначил обвиняемому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, а также штраф в 300 базовых величин (8.700 рублей).

До задержания Сикорский работал помощником руководителя столичной организации, отмечают правозащитники. У него четверо детей, младшей дочери четыре года.

По материалам дела, 11 августа 2020 года Сикорский с женой и друзьями вышел на акцию протеста в районе станции метро «Петровщина». После того, как туда приехал ОМОН и начались задержания, в автобус силовиков полетели камни и другие предметы. Нескольких участников тех событий позже опознали по фото и видео и возбудили в их отношении уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Сикорский был среди них.

В сентябре его задержали по месту жительства. Согласно протоколу освидетельствования, в момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения, в его организме был выявлен мефедрон. Во время обыска в квартире правоохранители нашли порошкообразное вещество. Позже следователи пришли к выводу, что Сикорский сбыл такое вещество 46-летней жительнице Могилева.



Сергей Сикорский на акции протеста. Фото: СК Беларуси.

На допросах обвиняемый рассказал, что 11 августа «никаких массовых беспорядков в районе станции метро «Петровщина» не было, а всю ситуацию спровоцировали сотрудники милиции, начав задержания». В то же время он признал, что ударил по стеклу автобуса силовиков.

На суде были прослушаны записи телефонных разговоров Сикорского, сделанные 11 августа. В разговоре с друзьями он употреблял такие выражения, как «идем на баррикады», «повоюем немного». Сикорский пояснил, это было сказано в шутку. В разговоре с бывшей женой он рассказал о том, как были выбиты стекла в милицейском автобусе и что он тогда «всеми командовал». По словам обвиняемого, тогда он изрядно приукрасил события.

Потерпевшими по делу по ч. 2 ст. 293 УК были признаны милиционеры УВД Московского района Владислав Дубков и Илья Шалик, которым во время задержаний людей были причинены телесные повреждения.

Дубков на суде исковых требований к Сикорскому не предъявил, Шалик нападавшего на него 11 августа в Сикорском не узнал. Были также заслушаны показания капитана милиции Николая Зеленковского, которые были схожи с показаниями Дубкова и Шалика.

Часть судебных заседаний была посвящена разбирательству по делу о наркотиках. Сикорский сказал, что зависимости от наркотиков у него нет, употреблял очень редко — для снятия стресса. Свидетелями по делу выступили женщины, которые приобретали вещество у Сикорского. Одна из них находится под стражей также по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса.

Сикорский выступал с последним словом около часа. В частности он сказал, что, проведя восемь месяцев под стражей, сожалеет обо всем, что с ним произошло. «Мои поступки, мои действия негативно отразились на моих близких и родных. Искренне хочу попросить у них прощения за то, что им пришлось пережить, — отметил он. — Находясь в тюрьме, я сильно обратился к вере. Почувствовал силу молитвы, она помогла мне сохранить стержень. Но, как сказано в святых писаниях, знание преумножает скорбь. Над каждым человеком находится чаша, в которую собираются все наши поступки, плохие и хорошие. И моя чаша переполнилась».