ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цена газа в Европе превысила $300 за тыс. кубометров

06.05.2021 17:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Спотовая цена на газ в Европе превысила уровень в $300/тыс. кубометров.

За сутки цены выросли почти на 4%, передает angi со ссылкой на данные торгов.

В Европе до конца недели сохранится прохладная дождливая погода. При этом поставки СПГ в Европу заметно снижаются, откликаясь на растущие цены в Азии. Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до $307 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января. Тогда европейская цена взлетала до $335/тыс. кубометров вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии. Однако обновление этого пика уже не представляется недостижимым.

С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $240/тыс. кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170/тыс. кубов. Более 80% продаж российской компании в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Поступление природного газа с терминалов по приему СПГ в газотранспортную сеть Европы в мае 2021 г. снижается на 17% по отношению к уровню апреля. Падение по отношению к маю 2020 г. составляет 19%.

Поставки газа с европейских терминалов СПГ хоть и разнятся день ото дня, но внутри каждого месяца они находятся в определенном коридоре, который четко обозначается уже в первые дни месяца.

Крупнейшие европейские импортеры СПГ — Франция и Испания — снижают импорт СПГ по отношению к маю 2020 г. на 39% и 34% соответственно.

Ситуация на европейском рынке уже не представляет собой лобовую конкуренцию трубопроводного (в том числе российского газа) и СПГ. После холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, Старому Свету нужен максимум импорта газа по всем направлениям. Европа конкурирует за СПГ с Азией, которая становится все более привлекательным направлением для партий СПГ. Июньский фьючерс на индекс (Japan Korea Marker — отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) уже вырос до $321/тыс. кубометров ($257 в начале апреля).

Заметно снижаются поставки в Европу американского СПГ: если в апреле на северо-запад континентальной Европы пришло 13 танкеров СПГ (в марте — 15), то за первую половину мая ожидается прибытие лишь 3 грузов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спотовая цена на газ в Европе превысила уровень в $300/тыс. кубометров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы прызналі палітвязьнем студэнта Арцёма Баярскага. У Беларусі такіх ужо 370
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by