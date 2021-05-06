Приближается 9 Мая. Как можно поздравить и помочь ветеранам ВОВ (в том числе финансово)

Источник материала: Tut.by

Беларусь готовится отпраздновать 9 Мая. Особое внимание в эти дни — ветеранам ВОВ, число которых с каждым годом стремительно снижается . В редакцию поступают вопросы о том, как им можно помочь, поддержать, поздравить с праздником. Рассказываем, как это можно сделать (особенно с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Первый способ помочь ветеранам — выйти на них самостоятельно через родных, знакомых, найти контакты через ветеранские организации, волонтеров или даже в Сети. Но здесь нужно учитывать несколько немаловажных моментов. Первый — вопрос безопасности и комфорта ветеранов. В ситуации, когда сейчас активничают банковские мошенники (пусть и по телефону, как правило), приходят «газовщики» с предложениями установить недешевые извещатели и так далее, для ветеранов может быть дополнительным стрессом приход незнакомых людей. Второй момент — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, из-за которой людям в возрасте нежелательно большое количество контактов.

В этой ситуации будет лучше, по всей видимости, помочь через ветеранские организации или волонтеров. Это и есть, собственно, второй способ. Существует Белорусское общественное объединение ветеранов ( БООВ ). Это общественное объединение ветеранов по защите законных прав ветеранов (пенсионеров), обеспечения их

достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей. То есть это организация, которая работает ветеранам, в том числе ВОВ. Одна из задача организации — улучшение материального положения ветеранов, их жилищных условий, торгового, бытового, медицинского, культурного и других видов обслуживания.

Денежные средства БООВ формируются из добровольных пожертвований, спонсорской помощи предприятий и организаций, бюджетных средств (под уставную деятельность ветеранских организаций), членских взносов ветеранов, других источников.

В БООВ сообщили, что любой желающий, кто хочет помочь ветеранам, может обратиться в городской, районный, областной офис организации. Так, организации, предприятия, индивидуальные предприниматели могут через районные и областные офисы оформить спонсорскую помощь (подобная спонсорская помощь регулируется указом № 300). Физлица же могут просто обратиться в БООВ и через эту организацию выйти на ветеранов. В организации могут подсказать, нуждаются ли ветераны в помощи, если да, то в какой, а также могут связать с ветеранами (не только ВОВ, но и, к примеру, ветеранов труда).

Можно ли помочь ветеранам через Красный Крест, оперативно узнать в этой организации не удалось.

В одном из территориальных центров соцобслуживания населения в Минске предложили тем, у кого есть дети-школьники и желание помочь ветеранам, как вариант обратиться в учебное заведение и уточнить, планируют ли там оказание такой помощи. Дело в том, что некоторые учебные заведения берут «шефство» над ветеранами или и вовсе создают волонтерские отряды, как в гродненской гимназии . Ребята среди прочего помогают ветеранам.

При Брестском государственном медколледже работают отряды «Милосердие», которые сотрудничают с территориальными центрами соцобслуживания населения и Брестским домом ветеранов. Волонтеры среди прочего оказывают благотворительную помощь на дому инвалидам, ветеранам ВОВ.