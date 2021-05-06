ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приближается 9 Мая. Как можно поздравить и помочь ветеранам ВОВ (в том числе финансово)

06.05.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь готовится отпраздновать 9 Мая. Особое внимание в эти дни — ветеранам ВОВ, число которых с каждым годом стремительно снижается. В редакцию поступают вопросы о том, как им можно помочь, поддержать, поздравить с праздником. Рассказываем, как это можно сделать (особенно с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Первый способ помочь ветеранам — выйти на них самостоятельно через родных, знакомых, найти контакты через ветеранские организации, волонтеров или даже в Сети. Но здесь нужно учитывать несколько немаловажных моментов. Первый — вопрос безопасности и комфорта ветеранов. В ситуации, когда сейчас активничают банковские мошенники (пусть и по телефону, как правило), приходят «газовщики» с предложениями установить недешевые извещатели и так далее, для ветеранов может быть дополнительным стрессом приход незнакомых людей. Второй момент — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, из-за которой людям в возрасте нежелательно большое количество контактов.

В этой ситуации будет лучше, по всей видимости, помочь через ветеранские организации или волонтеров. Это и есть, собственно, второй способ. Существует Белорусское общественное объединение ветеранов (БООВ). Это общественное объединение ветеранов по защите законных прав ветеранов (пенсионеров), обеспечения их
достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей. То есть это организация, которая работает ветеранам, в том числе ВОВ. Одна из задача организации — улучшение материального положения ветеранов, их жилищных условий, торгового, бытового, медицинского, культурного и других видов обслуживания.

Денежные средства БООВ формируются из добровольных пожертвований, спонсорской помощи предприятий и организаций, бюджетных средств (под уставную деятельность ветеранских организаций), членских взносов ветеранов, других источников.

В БООВ сообщили, что любой желающий, кто хочет помочь ветеранам, может обратиться в городской, районный, областной офис организации. Так, организации, предприятия, индивидуальные предприниматели могут через районные и областные офисы оформить спонсорскую помощь (подобная спонсорская помощь регулируется указом № 300). Физлица же могут просто обратиться в БООВ и через эту организацию выйти на ветеранов. В организации могут подсказать, нуждаются ли ветераны в помощи, если да, то в какой, а также могут связать с ветеранами (не только ВОВ, но и, к примеру, ветеранов труда).

Можно ли помочь ветеранам через Красный Крест, оперативно узнать в этой организации не удалось.

В одном из территориальных центров соцобслуживания населения в Минске предложили тем, у кого есть дети-школьники и желание помочь ветеранам, как вариант обратиться в учебное заведение и уточнить, планируют ли там оказание такой помощи. Дело в том, что некоторые учебные заведения берут «шефство» над ветеранами или и вовсе создают волонтерские отряды, как в гродненской гимназии. Ребята среди прочего помогают ветеранам.

При Брестском государственном медколледже работают отряды «Милосердие», которые сотрудничают с территориальными центрами соцобслуживания населения и Брестским домом ветеранов. Волонтеры среди прочего оказывают благотворительную помощь на дому инвалидам, ветеранам ВОВ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После сообщения Минтруда о том, что в этом году ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 Мая, в редакцию стали поступать вопросы о том, как им можно помочь....
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД ответил «Большой семерке», а Тихановская выступила на слушаниях в Конгрессе США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by