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Приближается 9 Мая. Как можно поздравить и помочь ветеранам ВОВ (в том числе финансово)
Источник материала: Tut.by
Беларусь готовится
Первый способ помочь ветеранам — выйти на них самостоятельно через родных, знакомых, найти контакты через ветеранские организации, волонтеров или даже в Сети. Но здесь нужно учитывать несколько немаловажных моментов. Первый — вопрос безопасности и комфорта ветеранов. В ситуации, когда сейчас активничают банковские мошенники (пусть и по телефону, как правило), приходят «газовщики» с предложениями установить недешевые извещатели и так далее, для ветеранов может быть дополнительным стрессом приход незнакомых людей. Второй момент — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, из-за которой людям в возрасте нежелательно большое количество контактов.
В этой ситуации будет лучше, по всей видимости, помочь через ветеранские организации или волонтеров. Это и есть, собственно, второй способ. Существует Белорусское общественное объединение ветеранов (
Денежные средства БООВ формируются из добровольных пожертвований, спонсорской помощи предприятий и организаций, бюджетных средств (под уставную деятельность ветеранских организаций), членских взносов ветеранов, других источников.
В БООВ сообщили, что любой желающий, кто хочет помочь ветеранам, может обратиться в городской, районный,
Можно ли помочь ветеранам через Красный Крест, оперативно узнать в этой организации не удалось.
В одном из территориальных центров соцобслуживания населения в Минске предложили тем, у кого есть дети-школьники и желание помочь ветеранам, как вариант обратиться в учебное заведение и уточнить, планируют ли там оказание такой помощи. Дело в том, что некоторые учебные заведения берут «шефство» над ветеранами или и вовсе создают волонтерские отряды, как
При Брестском государственном медколледже
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После сообщения Минтруда о том, что в этом году ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 Мая, в редакцию стали поступать вопросы о том, как им можно помочь....
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