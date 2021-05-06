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Lada в апреле увеличила продажи в четыре раза

06.05.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продажи Lada в апреле 2021 года в России составили 37 931 автомобиль (включая легковые и легкие коммерческие модели), что в четыре раза больше результатов апреля прошлого года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа».


Год назад в России действовали жесткие ограничения в связи с пандемией, и продажи на рынке в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории. В этом же году наблюдается восстановление спроса на модели российской марки, в том числе и благодаря запуску на рынке обновленных Niva Travel и Largus. Самой продаваемой моделью Lada в минувшем месяце стала Granta с результатом в 14 050 автомобилей, на втором месте расположилась Vesta (11 178 проданных автомобилей), на третьем месте — Largus (продано 4347 универсалов и коммерческих фургонов).


«В этом году мы сконцентрировались на обновлении наших автомобилей. В апреле мы запустили продажи семейств Vesta и XRay с новой мультимедийной системой EnjoY Pro с „Яндекс.Авто“, которая еще больше повысит интерес к автомобилям Lada», — прокомментировал результаты продаж Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу Lada.

 
 
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Продажи Lada в апреле 2021 года в России составили 37 931 автомобиль (включая легковые и легкие коммерческие модели), что в четыре раза больше результатов апреля...
 
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