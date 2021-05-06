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Российская группа выпустила клип, в котором минская милиция задерживает нетрезвого мужчину

06.05.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У московской инди-поп-группы OQJAV вышел клип песню «Упорот», который снял известный российский актер и фотограф Владимир Мишуков. В кадре нетрезвый мужчина идет по улице Карла Маркса, а когда улица упирается в проезжую часть, он выходит на нее — и попадает прямо в руки сотрудников милиции.

Этот клип «сложился» случайно: Мишуков снял видео на мобильный телефон в прошлом году, когда был в Минске. А как услышал песню, решил показать его музыкантам, посчитав, что оно подходит — и участникам тоже так показалось, видео понравилось.

— Видео снято одним кадром. По сути это — фото. Но в движении. Поэзия и фотография — тождественны. Та и другая апеллируют образами, — написал о работе в Instagram Мишуков.

Напомним, в Минске в прошлом году актер Мишуков был на съемках, а еще ходил на митинги и активно делился в соцсетях новостями из Беларуси.


Владимир Мишуков. Фото: instagram.com/mishukovladimir

AFISHA.TUT.BY говорила с Владимиром об этом опыте:

— Несколько лет назад, когда я был в Минске, я наблюдал за ситуацией в вашей стране. И мне казалось, что белорусы никогда так не солидаризируются, не станут одним целым. Прошло шесть-семь лет — и я приехал совершенно в другую страну. Очень этому рад и просто не смог остаться в стороне. Считаю, что то, что у вас сейчас происходит, должно происходить. Такой миролюбивый народ нужно было еще умудриться довести до того, чтобы он вышел.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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У московской инди-поп-группы OQJAV вышел клип песню «Упорот», который снял известный российский актер и фотограф Владимир Мишуков. В кадре нетрезвый мужчина идет по...
 
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