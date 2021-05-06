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Куда сходить 9 мая, а куда лучше не ехать на транспорте
Источник материала: Tut.by
В Гомеле торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы начнутся уже накануне праздника. Что и где будет происходить, смотрите в праздничной афише.
8 мая в Гомеле в 11.00 пройдет Всебелорусский легкоатлетический забег. Побегут от площади Ленина до площади Восстания. Такие же забеги пройдут во всех районах области.
В 19.00 в ОКЦ презентуют проект Гомельского симфонического оркестра «Вечность: Великой Победе посвящается».
Программу 9 мая откроет шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодежи. Старт в 10 утра от площади Восстания и далее по Советской до площади Ленина.
В 10.30 — на площади Труда пройдет торжественный митинг.
В скверах Туровского и Громыко развернутся выставочные композиции и город мастеров. Они будут работать весь день.
В парке на летней эстраде с 12.00 до 14.00 пройдет городской фестиваль патриотической песни «Песни юности наших отцов». А после двух на сцену выйдут творческие коллективы Гомеля.
На набережной в 12.00 начнется военно-исторический фест «Рубежи-2021». Здесь же расположится военно-исторический музей под открытым небом.
На площади Ленина с 10 утра и до вечера расположится выставка военной техники и вооружения. В 11.40 начнутся показательные выступления военных, а потом — музыкальная программа с участием творческих коллективов города. Концерт продлится до 22.00, после чего гомельчан ждет праздничный фейерверк.
Торжественные мероприятия также пройдут во всех районах города и области.
Где будет не проехать
Движение транспорта в Гомеле будет ограничено:
8 мая
— с 11.00 до 12.00 (на время проведения Всебелорусского забега) по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта)
9 мая
— с 8.00 до окончания праздничного шествия по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта).
Движение транспорта будет закрыто:
7 мая
— с 8.40 до окончания митинга — по улице Троллейбусной;
— с 10.15 до окончания митинга — по ул.8-й Иногородней;
— с 11.15 до окончания митинга — одной полосы улицы Михаила Ломоносова;
8 мая
— с 5.00 до 13.00 по площади Восстания;
— с 10.00 до 11.30 по площади Ленина;
— с 11.00 до 12.00 (на время проведения Всебелорусского забега) по улице Советской на участке от площади Ленина до площади Восстания.
9 мая
— с 5.00 до окончания шествия по площади Восстания;
— с 8.00 до 23.00 (до окончания праздничных мероприятий) по площади Ленина;
— с 8.00 до 11.00 по улице Советской на участке от площади Восстания до площади Ленина, по улицам Трудовой, Коммунаров.
— с 8.00 до окончания митинга по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина;
— с 16.00 до 23.00 по улице Мележа;
— с 10.00 до 22.00 на площади микрорайона «Костюковка».
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В Гомеле торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы начнутся уже накануне праздника. Что и где будет происходить?
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