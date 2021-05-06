Куда сходить 9 мая, а куда лучше не ехать на транспорте

Источник материала: Tut.by

В Гомеле торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы начнутся уже накануне праздника. Что и где будет происходить, смотрите в праздничной афише.



Фото: Иван Яриванович

8 мая в Гомеле в 11.00 пройдет Всебелорусский легкоатлетический забег. Побегут от площади Ленина до площади Восстания. Такие же забеги пройдут во всех районах области.

В 19.00 в ОКЦ презентуют проект Гомельского симфо­нического оркестра «Вечность: Великой Победе посвящается».

Программу 9 мая откроет шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодежи. Старт в 10 утра от площади Восстания и далее по Советской до площади Ленина.

В 10.30 — на площади Труда пройдет торжественный митинг.

В скверах Туровского и Громыко развернутся выставочные композиции и город мастеров. Они будут работать весь день.

В парке на летней эстраде с 12.00 до 14.00 пройдет городской фестиваль патриотической песни «Песни юности наших отцов». А после двух на сцену выйдут творческие коллективы Гомеля.

На набережной в 12.00 начнется военно-исторический фест «Рубежи-2021». Здесь же расположится военно-исторический музей под открытым небом.

На площади Ленина с 10 утра и до вечера расположится выставка военной техники и вооружения. В 11.40 начнутся показательные выступления военных, а потом — музыкальная программа с участием творческих коллективов города. Концерт продлится до 22.00, после чего гомельчан ждет праздничный фейерверк.



Фото: Иван Яриванович

Торжественные мероприятия также пройдут во всех районах города и области.

Где будет не проехать

Движение транспорта в Гомеле будет ограничено:

8 мая

— с 11.00 до 12.00 (на время проведения Всебелорусского забега) по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта)

9 мая

— с 8.00 до окончания праздничного шествия по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта).

Движение транспорта будет закрыто:

7 мая

— с 8.40 до окончания митинга — по улице Троллейбусной;

— с 10.15 до окончания митинга — по ул.8-й Иногородней;

— с 11.15 до окончания митинга — одной полосы улицы Михаила Ломоносова;

8 мая

— с 5.00 до 13.00 по площади Восстания;

— с 10.00 до 11.30 по площади Ленина;

— с 11.00 до 12.00 (на время проведения Всебелорусского забега) по улице Советской на участке от площади Ленина до площади Восстания.

9 мая

— с 5.00 до окончания шествия по площади Восстания;

— с 8.00 до 23.00 (до окончания праздничных мероприятий) по площади Ленина;

— с 8.00 до 11.00 по улице Советской на участке от площади Восстания до площади Ленина, по улицам Трудовой, Коммунаров.

— с 8.00 до окончания митинга по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина;

— с 16.00 до 23.00 по улице Мележа;

— с 10.00 до 22.00 на площади микрорайона «Костюковка».