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Грозы, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды на 7 мая

06.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Грозы, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды на 7 мая
Иллюстративное фото
Атлантические циклоны на текущей неделе принесли в нашу страну ветреную с дождями и грозами погоду. Её характер в ближайшие два дня не изменится. Сохранится неустойчивая с колебаниями температуры и атмосферного давления, с дождями погода, будет порывистый ветер.

Завтра погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Двигаясь с Западной Европы, они продолжат нести в Беларусь прохладный и влажный воздух.

В пятницу – облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Влажность до 80 процентов. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

Утром температура – от +5°C по северной половине до +7°C юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня воздух прогреется до +10°C в западных районах и до +16°C в юго-восточных. К вечеру температура немного понизится – +8°C…+11°C.

В субботу скажется влияние очередного циклона, двигаясь через север Беларуси на восток, он принесет очередную порцию дождей. Ветер западный, северо-западный, ночью умеренный, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью – +2°C…+9°C, днем +6°C…+12°C. И лишь в воскресенье, 9 мая, победоносный антициклон с Балканского полуострова сможет разогнать тучи и подарить солнечное настроение. Установится переменная облачность, дожди прекратятся. Температура воздуха днем составит +11°C…+17°C.

В начале следующей недели погода изменится. В Беларусь начнут поступать воздушные массы с юга Европы и установится теплая погода.
 
 
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Утром температура – от +5°C по северной половине до +7°C юго-востоку.
 
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