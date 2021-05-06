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Валерий Костка

«Беларускай праўды»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-подполковник КГБ Валерий Костка: Для меня Лукашенко — не главнокомандующий Все, кто участвовал в составлении списков, ответят за свои действия.

- Лукашенко не имеет такого права. Только суд может признать, что я своими действиями нанес ущерб чести и достоинству офицера – а я никогда не ставил офицерскую честь на кон. А Бородач, а Анисько? Бородач и Анисько прошли Афган, Бородач дважды ранен, дважды находился в реанимации, дважды награжден орденом Красной Звезды, командовал бригадой спецназа – лучшей бригадой в Советском Союзе. Слишком мелкая пакость.Лукашенко имеет право лишить воинского звания только тех, кто является его подчиненным. А я не подчиненный Лукашенко, я уже в отставке более 20 лет, исключен изо всех списков – даже во время войны не имеет права призывать на службу. Для меня Лукашенко – не главнокомандующий.Ну что для Костки звание подполковника? Я 28 лет на пенсии. Был подполковником – стал рядовым, что от этого изменится в моей жизни? Сегодня звание забрали – завтра вернут, сегодня пенсию забрали – завтра вернут в 10-кратном размере. Все, кто участвовал в составлении списков, ответят за свои действия. Все должны понимать, в какое время мы живем, и сколько осталось диктатуре.Лукашенко четко показал всей Беларуси, что Костка не его человек, это человек других взглядов. Сашу я никогда не называл Александром Григорьевичем: в 90-ых годах мы называли друг друга по имени. Я очень хорошо знаю его характер.Мы живем в судьбоносное время для Беларуси, и каждый должен определиться: кто есть кто. Лукашенко определил, что я не с ним, что меня особенно радует. Хотя я с ним никогда и не был. Я уже тогда понимал, что это не моя кандидатура. Спасибо Лукашенко за то, что он не признал меня своим.