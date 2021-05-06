ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-подполковник КГБ Валерий Костка: Для меня Лукашенко — не главнокомандующий

06.05.2021 18:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Экс-подполковник КГБ Валерий Костка: Для меня Лукашенко — не главнокомандующий
Валерий Костка
Лукашенко лишил воинских и специальных званий 87 офицеров. Что думают о предпринятых шагах властей люди, лишенные званий? На вопросы «Беларускай праўды» ответил бывший подполковником КГБ Валерием Костка.

- Лукашенко не имеет такого права. Только суд может признать, что я своими действиями нанес ущерб чести и достоинству офицера – а я никогда не ставил офицерскую честь на кон. А Бородач, а Анисько? Бородач и Анисько прошли Афган, Бородач дважды ранен, дважды находился в реанимации, дважды награжден орденом Красной Звезды, командовал бригадой спецназа – лучшей бригадой в Советском Союзе. Слишком мелкая пакость.

Лукашенко имеет право лишить воинского звания только тех, кто является его подчиненным. А я не подчиненный Лукашенко, я уже в отставке более 20 лет, исключен изо всех списков – даже во время войны не имеет права призывать на службу. Для меня Лукашенко – не главнокомандующий.

Ну что для Костки звание подполковника? Я 28 лет на пенсии. Был подполковником – стал рядовым, что от этого изменится в моей жизни? Сегодня звание забрали – завтра вернут, сегодня пенсию забрали – завтра вернут в 10-кратном размере. Все, кто участвовал в составлении списков, ответят за свои действия. Все должны понимать, в какое время мы живем, и сколько осталось диктатуре.

Лукашенко четко показал всей Беларуси, что Костка не его человек, это человек других взглядов. Сашу я никогда не называл Александром Григорьевичем: в 90-ых годах мы называли друг друга по имени. Я очень хорошо знаю его характер.

Мы живем в судьбоносное время для Беларуси, и каждый должен определиться: кто есть кто. Лукашенко определил, что я не с ним, что меня особенно радует. Хотя я с ним никогда и не был. Я уже тогда понимал, что это не моя кандидатура. Спасибо Лукашенко за то, что он не признал меня своим.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, кто участвовал в составлении списков, ответят за свои действия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек НАТО: после отвода войск у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч российских военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by