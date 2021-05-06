Источник материала: Sputnik Беларусь

Телеведущая призналась, что муж редко называет ее сексуальной женщиной.

49-летняя Кудрявцева выглядит гораздо младше своего возраста, что не преминул отметить ведущий шоу Владимир Маркони.

"Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина?", – прямо спросил он.

Кудрявцева после небольшой паузы призналась, что Макаров перестал ей говорить такие слова, и вообще она "давно замужем". Правда, потом с улыбкой добавила "нет, не часто".

Звезда шоу на НТВ "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева замужем третий раз. С хоккеистом Игорем Макаровым они поженились в 2013-м году. О супруге Лера всегда отзывается с нежностью и теплотой и уверяет, что их обоих не смущает разница в возрасте. Макаров младше жены на 16 лет.

Впрочем, недавно Кудрявцева заявила, что не будет бороться за мужа и отпустит его к другой , если спустя время он влюбится в "молодую девочку".

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