|
Кудрявцева рассказала про "холодок" в отношениях с Макаровым
06.05.2021 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Телеведущая призналась, что муж редко называет ее сексуальной женщиной.
49-летняя Кудрявцева выглядит гораздо младше своего возраста, что не преминул отметить ведущий шоу Владимир Маркони.
"Лер, можно личный вопрос? Часто ли тебе говорят, что ты очень сексуальная женщина?", – прямо спросил он.
Кудрявцева после небольшой паузы призналась, что Макаров перестал ей говорить такие слова, и вообще она "давно замужем". Правда, потом с улыбкой добавила "нет, не часто".
Звезда шоу на НТВ "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева замужем третий раз. С хоккеистом Игорем Макаровым они поженились в 2013-м году. О супруге Лера всегда отзывается с нежностью и теплотой и уверяет, что их обоих не смущает разница в возрасте. Макаров младше жены на 16 лет.
Впрочем, недавно Кудрявцева заявила, что не будет бороться за мужа и
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда шоу "Секрет на миллион" согласилась принять участие в скандальном проекте Comment Out на Youtube.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)