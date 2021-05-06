Таинственный остров: лесной аэродром военных лет обрастает новыми загадками

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как удалось прятать аэродром до освобождения Беларуси? За какими грузами из немецкого тыла следили в Кремле? Какие секреты по сей день сторожит "Партизан в дозоре"? Ответы искал корреспондент Sputnik.

Таинственный остров

Старожилы вспоминают, что ранее в День Победы и День Освобождения Беларуси у мемориала на Зыслов острове проводились массовые гуляния для всего района. Отмечать с размахом позволяли масштабы. Прямо посреди леса в годы войны была построена протяженная взлетно-посадочная полоса.

"Устраивали концерты, встречались с ветеранами, проводили памятные митинги. На "взлетке" играли в футбол и волейбол. От каждого хозяйства в районе приезжали по 5-6 машин. Сотни людей", – рассказал учитель Малогородятичского учебно-педагогического комплекса краевед Анатолий Величко.

В сентябре 1942 года самолет Ли-2 взлетает из аэродрома Внуково. За штурвалом - пилот Гражданского воздушного флота Александр Груздев. С началом войны на судьбу летчиков 1-й авиатранспортной группы выпала высадка десанта, разведка, бомбардировка противника.

После одного из вылетов Груздев насчитал на корпусе свыше 100 пробоин от зенитных пушек и пулеметов. Но нынешняя операция вошла в историю как наиболее рискованная: борт берет курс в глубокий тыл немцев – белорусские леса. Там предстоит осуществить посадку на экзотический аэродром посреди болот. Эту поляну из-за песчаной насыпи прозвали островом Зыслов.

© Sputnik Алексей Болотов "Мертвая петля" - памятный знак в честь партизанского аэродрома, действовавшего с 1942 по 1944 годы на Зыслов острове

"Партизан в дозоре"

По сей день, в напоминание о военной истории, подъездную дорогу к этой площадке посреди леса сторожит "Партизан в дозоре".

"До войны здесь жили хуторяне. Когда началась коллективизация, люди переехали в соседнюю деревню Старосеки, а с наступлением фашистов по только им знакомым тропинкам вынуждены были уйти на болота", – говорит Величко.

Жители хуторов Любанского района с первых дней войны начали объединяться в народное ополчение. Уже в августе 41-го труднодоступный участок суши стал надежным убежищем для отрядов мстителей. Между Минской областью – оплотом передового движения белорусских партизан – и Москвой была налажена радиосвязь. В районе действовали подпольные обкомы, штаб партизанских соединений и бригад, редакции подпольных газет "Звязда", "Чырвоная змена", "Кліч Радзімы". Рядом в деревне Загалье работала лесная школа.

Партизаны противостояли продвижению и снабжению гитлеровцев. На пути немцев взрывались мосты, гарнизоны подвергались внезапным атакам, а во время преследования и карательных операций, партизаны успевали затаиться в непроходимых лесах. Вооружения, боеприпасы, медикаменты регулярно в район сбрасывали небесные тихоходы У-2. Но такие бесценные грузы нередко тонули в трясине или бесследно терялись среди зарослей. Потери были болезненными для разросшегося многотысячного лесного гарнизона. Потому летом 1942 года принято решение строить в тылу лесной аэродром.

Хитрость и искусство маскировки

Спустя почти 80 лет после войны разглядеть хоть какое-то подобие аэродрома сложно. Местный ландшафт серьезно изменился из-за мелиорации в 60-70-х. Взлетное поле заросло молодняком.

Летом же 1942-го на расчистку и строительство аэродрома ушло всего два месяца. Одной из причин таких ударных темпов, возможно, стало сплочение людей. Ведь через одного жители Любанского района были родственниками. Бригады начали валить и корчевать деревья, ровняли и утрамбовывали грунт, везли щебень и песок. По соседству на острове Добрый также велись работы. Там решено было имитировать бурную деятельность, чтобы отвлечь противника…

Сентябрьской ночью в кромешной тьме лейтенант Груздев замечает костры. Огни складываются в условный знак "конверта". Это посадочные сигналы. Длина полосы – всего 1400 метров и второй попытки не будет. Ко всему, советские авиаторы из-за особенностей пилотирования самолет Ли-2 называли "два "ли" – "взлетит ли?", "сядет ли?". Но Груздев успешно выполняет задание: первый воздушный мост между белорусскими партизанами и Большой землей проложен. Прямо под носом у немцев.

Над болотами на юге Минской области начинают регулярно кружить самолеты-разведчики "Фокке-Вульф". На фальшивый остров Добрый падают бомбы, обрушиваются залпы артиллерии и минометов. Бесполезно. Над лесом не перестают замечать советскую авиацию вплоть до освобождения Беларуси.

"Днем партизаны шли на хитрость. Чтобы фашистская "рама", которая вела разведку, не заметила аэродром, партизаны сделали на салазках ящики и посадили в них деревья – березки и хвойки. Днем они эти салазки вытаскивали и ставили в хаотичном порядке на взлетно-посадочную полосу. Сверху немецкая авиация видела, что молодняк растет. А когда ожидалось прибытие нашей авиации, то убирали посадки и разжигали костры. Вот так маскировали эту полосу", – объясняет Анатолий Величко.

© Sputnik Алексей Болотов Краевед Анатолий Величко проводит экскурсии и рассказывает школьникам о событиях на Зыслов острове во время войны

Золото на строительство танков

Обратно в Москву кроме почты, самолеты вывозили с партизанского края тяжелораненых, осиротевших детей и грузы, за которые отвечать народным ополченцам приходилось головой. По приземлении их без промедления ждали в Госсбербанке.

"Золотые и серебряные изделия, монеты, советские банкноты. Еще недавно кольца украшали пальцы девушек, посуда – шкафы, побрякушками щеголяли сельские франты. Футляры от карманных часов и нательные крестики – все это было спрятано в тайниках от немецких бандитов, но по первому требованию передано партизанами Минской области для нужд обороны", – так описывает один из рейсов газета "Звязда".

"Старожилы рассказывали, что опасаясь разграбления, сдавали свои сбережения. И 36 килограммов золота было собрано на строительство танков, самолетов и так далее", – говорит краевед.

За накоплением и перевозкой ценных финансов пристально следили спецслужбы и регулярно отчитывались в Кремле. Всего же партизаны Минской области для нужд фронта собрали 4,5 миллиона рублей. Облигации, украшения, драгоценные металлы позволили построить три самолета и столько же танков для экипажей Красной армии.

Никто не забыт?

© Sputnik Алексей Болотов На месте массового захоронения солдат и народных мстителей в Любанском районе неизвестные разместили фотомедальон бойца Красной Армии

В напоминание о тех временах сегодня на Зыслов острове расположен мемориальный комплекс. Здесь установлен памятный знак "Мертвая петля". Над братской могилой "Скорбящий старик" склонил голову над захоронением 296 погибших. И мемориал хоть и не безымянный, но до 2017 года оставался безликим.

Первый фотомедальон привезли на белорусскую землю из Ленинградской области дочь и внучка Терентия Осипова. Красноармеец из Псковской области вначале войны оказался в Жлобине. Затем партизанил в отряде имени Чкалова. Погиб в 1944-м. Все эти годы родственники вели переписку и разыскивали человека, судьба которого долгое время была очерчена казенной строчкой " пропал без вести"…

Весной 2021 года местные жители обнаружили на могиле еще один портрет. Степан Пивоваров, год рождения 1921 – 194… Имя выбито и на гранитной плите среди других захороненных бойцов.



Военный врач 37 стрелковой дивизии Степан Кириллович Пивоваров "Дорога памяти" © Photo :



Последнее письмо Степана Пивоварова "Дорога памяти" © Photo : 1 / 2 "Дорога памяти" © Photo : Военный врач 37 стрелковой дивизии Степан Кириллович Пивоваров

Из архивов следует, что Степан Кириллович Пивоваров – уроженец Брянской области. Войну встретил в Лепеле Витебской области 22 июня 1941 года. Военный врач 37 стрелковой дивизии попал в окружение. Последнее письмо успел написать родственникам 10 июля 41-го из Климовичей Могилевской области.

Какую помощь партизанам до своей гибели оказал врач Пивоваров? При каких обстоятельствах ушел из жизни? Кто те родственники, которые отыскали могилу бойца и навещали ее? Эти вопросы уже начали изучать сотрудники местного музея народной славы. Пока же его биография умещается всего в нескольких строчках официальных документов, листке письма и изображении на керамическом медальоне. Но специалисты уверены, что смогут раскрыть еще одну неизведанную историю погибшего на Зыслов острове бойца.