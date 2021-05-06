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Инженеры разработали настоящую голограмму — как в «Стар Треке» (видео)

06.05.2021 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Инженеры из американского Университета Бригама Янга разработали голограмму, для вывода которой применяется набор лазеров. Она не требует наличия специального экрана, а изображение видно из любого угла обзора. Первые наработки были продемонстрированы учеными в 2018 году, однако тогда речь шла о статических картинках. Теперь инженеры научились выводить анимацию.

В большинстве существующих решений при выводе голографического изображения его объем можно наблюдать строго из определенной точки. Если сместиться, картинка становится либо плоской, либо вовсе исчезает.

Инженеры разработали настоящую голограмму — как в «Стар Треке» (видео)

Инженеры из Университета Бригама Янга вместо экрана используют лазеры, которые взаимодействуют с частичками пыли в воздухе: так в «оптических ловушках» создаются объекты и их движение (один источник излучения в этом случае управляет частицами) и цвет (другой источник — «раскрашивает»).

Анимация в ролике ниже — видима в реальности, а не сгенерированная на компьютере. То же касается «гифки» выше.

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Инженеры из американского Университета Бригама Янга разработали голограмму, для вывода которой применяется набор лазеров. Она не требует наличия специального...
 
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