Инженеры разработали настоящую голограмму — как в «Стар Треке» (видео)

Источник материала: Onliner

Инженеры из американского Университета Бригама Янга разработали голограмму, для вывода которой применяется набор лазеров. Она не требует наличия специального экрана, а изображение видно из любого угла обзора. Первые наработки были продемонстрированы учеными в 2018 году, однако тогда речь шла о статических картинках. Теперь инженеры научились выводить анимацию.

В большинстве существующих решений при выводе голографического изображения его объем можно наблюдать строго из определенной точки. Если сместиться, картинка становится либо плоской, либо вовсе исчезает.





Инженеры из Университета Бригама Янга вместо экрана используют лазеры, которые взаимодействуют с частичками пыли в воздухе: так в «оптических ловушках» создаются объекты и их движение (один источник излучения в этом случае управляет частицами) и цвет (другой источник — «раскрашивает»).

Анимация в ролике ниже — видима в реальности, а не сгенерированная на компьютере. То же касается «гифки» выше.