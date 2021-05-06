МИД ответил «Большой семерке», а Тихановская выступила на слушаниях в Конгрессе США

Источник материала: Onliner

Сегодня Беларусь косвенно стала активным участником работы «Большой семерки». Накануне главы МИД G7 в Лондоне обсудили в том числе и «белорусский вопрос», выразив в итоговом коммюнике обеспокоенность по поводу происходящего в нашей стране. МИД Беларуси ответил на «клише», а позже идею обсуждения белорусской проблемы на саммите G7 поддержала Светлана Тихановская.

— Вы знаете, как раз сегодня на глаза попалась статья из The Guardian, в которой анализируются данные международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале — апреле по заказу НКО «Альянс демократий», у руководства которой стоит ни много ни мало бывший генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен. В исследовании приняли участие 50 тыс. человек в 53 странах. Так вот, почти половина респондентов во всех этих 53 государствах обеспокоена тем, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что «ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии», — сообщил сегодня пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз. — Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи.

Что касается абзаца, которого «удостоилась» Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов.

В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие «настоящие лидеры оппозиции». Назначить «настоящую власть» уже, очевидно, не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию.

И насчет прямого давления относительно проведения в нашей стране электоральных кампаний. В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права.

Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне.

В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину.

Тем временем в США выступила Светлана Тихановская

Она приняла участие в слушаниях Комиссии по правам человека Конгресса США. Тихановская рассказала о ситуации с правами человека, формах мирного протеста белорусов и напомнила о важности внутреннего и внешнего давления.

— Я призываю вас — избранных представителей американского народа — продолжать действовать решительно. Мы призываем США принять участие в международном посредничестве совместно с европейскими партнерами, — сказала Тихановская.

По ее мнению, возобновление санкций против девяти государственных предприятий является одной из наиболее эффективных мер. А значит, «этот список должен быть расширен».

— За девять месяцев кризиса в Беларуси не было проведено углубленного разговора о путях его разрешения. Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции с широким кругом заинтересованных сторон, — сказала Тихановская. — В качестве важного шага в этом направлении мы призываем США обсудить кризис в Беларуси во время предстоящего саммита Группы семи в Великобритании. На фоне роста авторитаризма во всем мире белорусы четко идут к демократии. Они заслуживают всяческого внимания и поддержки со стороны международного сообщества.