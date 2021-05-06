Фотофакт. В Полоцком районе авто c пьяным водителем опрокинулось в кювет — погиб пассажир

ДТП произошло ночью 6 мая вблизи деревни Ропно Полоцкого района, сообщили в ГАИ Витебской области.









Около трех часов ночи 21-летний водитель Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дорожного полотна в кювет, где он перевернулся.

В аварии погиб 19-летний пассажир легковушки, а 16-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована.

В ГАИ отметили, что водитель был пьян.