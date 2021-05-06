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Фотофакт. В Полоцком районе авто c пьяным водителем опрокинулось в кювет — погиб пассажир

06.05.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП произошло ночью 6 мая вблизи деревни Ропно Полоцкого района, сообщили в ГАИ Витебской области.

 

Фотофакт. В Полоцком районе авто c пьяным водителем опрокинулось в кювет — погиб пассажир

 

Фотофакт. В Полоцком районе авто c пьяным водителем опрокинулось в кювет — погиб пассажир

 

Около трех часов ночи 21-летний водитель Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дорожного полотна в кювет, где он перевернулся.

В аварии погиб 19-летний пассажир легковушки, а 16-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована.

В ГАИ отметили, что водитель был пьян.

 
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ДТП произошло ночью 6 мая вблизи деревни Ропно Полоцкого района, сообщили в ГАИ Витебской области.  
 
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